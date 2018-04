Slzy zalily oči posledního fotbalového císaře, který asi podlehne čínským miliónům

Rodák z města Fuentealbilla vstřelil jeden gól, na další přihrál. Když jej trenér dvě minuty před koncem střídal, fanoušci na zaplněném stadiónu Wanda Metopolitano aplaudovali bez ohledu na klubovou příslušnost. V závěru zápasu pak kamery Iniestu zachytily, jak se mu na lavičce v očích lesknou slzy.

„Odehrává se toho uvnitř mě strašně moc. Hodně pocitů, hodně let... Jsem rád, že jsem dokázal nakreslit tenhle obraz. Ale nejšťastnější jsem ze zisku téhle trofeje. Fanoušci si triumf zasloužili za to, co se stalo v Římě," připomněl Iniesta nečekané vyřazení Barcelony ve čtvrtfinále Ligy mistrů s AS Řím.

Zůstane, odejde? Rozhodnutí padne do týdne

Iniesta má sice v klubu doživotní smlouvu, ale spekuluje se, že přijme lukrativní tříletý kontrakt z čínského Čchung-čchingu. „Rozhodnutí oznámím příští týden," řekl pouze.

„Jak nádherné je Iniestu sledovat hrát. Převzal pohár z králových rukou, zvedl ho a všichni jsme se sami sebe ptali, proč by měl odcházet?" napsal madridský deník AS a na titulní straně nedělního vydání napsal: „Iniesto, neodcházej!" Další list z hlavního města Marca zase označil Iniestu za „posledního císaře".

Iniesta s Barcelona získal osm mistrovských titulů, šest triumfů ve Španělském poháru, čtyři v Lize mistrů. Dal vítězný gól Španělska ve finále MS 2010, byl členem vítězného týmu na ME 2008 a 2012. „Ať žije král! Ze zápasu se stala pocta Iniestovi, jenž zažil vysněné loučení," napsal barcelonský list Diario Sport.