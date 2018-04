Dlouholetý kapitán Iniesta po sezóně opustí fotbalovou Barcelonu

Dlouholetý kapitán Andrés Iniesta potvrdil, že po sezóně opustí fotbalovou Barcelonu. V katalánském klubu působil nepřetržitě od svých dvanácti let. Třiatřicetiletý záložník by podle médií měl zamířit do čínského klubu Čchung-čching Tang-taj Li-fan, kterému patří v aktuální ligové tabulce šesté místo.