Zraněný Ronaldo nedohrál El Clásico, ale finále Ligy mistrů má stihnout

Ronaldo se na Camp Nou zranil už ve 14. minutě při svém vyrovnávacím gólu na 1:1, když se ho pokusil zastavit stoper Gerard Piqué. Třiatřicetiletý kanonýr ještě poločas dohrál, ale do druhé části zápasu ho nahradil Marco Asensio.

"Momentálně to nevypadá dobře, ale mělo by jít pouze o drobné zranění. Nemáme strach, že by nebyl k dispozici pro finále Ligy mistrů," řekl Zidane novinářům.

Real bude v sobotu 26. května v Kyjevě proti Liverpoolu usilovat o rekordní třetí triumf v Champions League po sobě. Ronaldo je nejlepším střelcem elitní soutěže, v tomto ročníku zaznamenal 15 branek.