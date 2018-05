Bez Messiho přišel propadák. Za sezónu můžeme být na sebe pyšní, krotí vášně hvězda

Barcelonou cloumá zklamání. Fotbalisté z Camp Nou sice bez problémů získali mistrovský titul, jenže jejich série neporazitelnosti po 43 zápasech skončila v Levante. Barca nastoupila bez Lionela Messiho, který k utkání ani necestoval, a na hřišti týmu z druhé poloviny tabulky dostala pětigólový příděl. A to fanoušci těžko koušou. „Chtěli jsme dohrát sezónu bez porážky. To se sice nepovede, ale i tak máme skvělou sezónu," snažil naladit na optimistickou vlnu záložník Sergio Busquets.

Proti tvrzení, že katalánský klub odvedl v La Lize slušnou práci, nelze nic namítat. Ale k dotažení sezóny bez prohry bylo hodně blízko a fanoušky navíc bolí pět branek v síti jejich týmu (Barca prohrála 4:5). To je pro hrdý klub potupa kdykoliv. „Když dostanete pět gólů, tak je těžké neprohrát. Ale my jsme měli šance na to, abychom uhráli aspoň remízu," připomínal Busquets.

Kritiky upozornil, ať se podívají na tabulku. Tam je dominance Barcelony jasně vidět. „Pořád je to navíc v našem podání neuvěřitelná sezóna a my bychom na ni měli být pyšní," stál si za svým.

Barcelonský kouč Ernesto Valverde zažil první ligovou porážku v roli trenéra Messiho a spol. „Soupeř nás svými protiútoky ničil. Rozhodlo deset šílených minut na začátku druhé půle," přiznal nejprve před novináři. Ty zajímalo, zda u hráčů nemohlo přijít uspokojení po zisku titulu. Kouč navíc šetřil některé opory a Lionel Messi třeba k utkání vůbec necestoval. „Za to, že můj tým dokázal vyhrát ligu takovou dobu před koncem, si zaslouží uznání," postavil se po porážce za mužstvo Valverde.

„Samozřejmě jsme zklamaní, že jsme prohráli. Ale už s tím nic neuděláme, musíme to přijmout a smířit se s tím. Víme, že projít ligou bez porážky, by bylo něco výjimečného a my jsme k tomu byli blízko. Teď se ale už musíme koukat do budoucnosti," dodal kouč.