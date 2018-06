Kdo by měl být Zidanovým nástupcem? Fanoušci Realu mají jasno!

Po nečekaném odstoupení trenéra Zinédina Zidana od týmu fotbalistů Realu Madrid pokračuje hledání jeho nástupce do ostře sledované pozice. Největší španělské sportovní listy As a Marca spustily na svých webech anketu s jednoduchým dotazem: kdo by měl úspěšného francouzského kouče nahradit? A výsledek je jednoznačný! Fanoušci Bílého baletu by si na lavičce madridského velkoklubu přáli vidět Jürgena Kloppa.