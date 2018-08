Slovensko pláče smíchy. Správce obarvil v Trnavě zničený trávník na zeleno, fotbalisté nechápali

Užili si parádní večer. A ještě si u toho výborně pobavili. Fotbalisté Trnavy i přes prohru v odvetném utkání druhého předkola Ligy mistrů s Legií Varšava (0:1) postoupili přes favorizovaného soupeře do dalších bojů. A vyprodaný stadión navíc zaujal i jiný moment. Fotbalisté totiž odcházeli se zelenými skvrnami na dresech i těle. A od trávy to rozhodně nebylo...

Před týdnem svěřenci českého trenéra Radoslava Látala překvapili všechny fanoušky i fotbalové odborníky, když si ze hřiště slavné Legie Varšava přivezli cennou výhru 2:0. Už tehdy však trnavský klub tušil, že na Slovensko přijede odhodlaný soupeř. A to se potvrdilo.

Polský klub i přes oslabení, ve kterém hrál od 37. minuty, boj o postup nevzdal. Díky brance Astize vedl půl hodiny před koncem 1:0 a slovenský mistr se musel hodně klepat o vítězství. To nakonec uhájil a mohl slavit před vyprodanými tribunami postup.

Fanouškům se však v průběhu zápasu naskytl hodně zvláštní pohled na hráče. Ti totiž postupem času čím dál více připomínali pohádkového Šreka. Především proto, že se na jejich dresech navzdory původní barvě objevovala v nezvyklé míře zelená.

Fotbalisté se museli vypořádat i s nezvyklou situací. Zelená barva jim zůstávala i na obličeji.

Že by skvrny od trávy? Zapomeňte. Poněkud nezvykle totiž snažil problémy s plesnivějícím trávníkem vyřešit místní správce, který nejvíce postižená místa jednoduše přebarvil zelenou barvou.

A tak se zelená barva postupně objevovala nejen na dresech fotbalistů, ale později i na rukách a obličejích. "Náš trávníkář tam dal nějakou barvu nebo něco takového, protože pravá strana hřiště chytila plíseň či co. Nevím přesně, o co šlo, ale byl tam nějaký problém, tak se trávník prostě nabarvil. A teď jsme celí zelení, snad to půjde dolů," smál se po zápase brankář Trnavy Martin Chudý.

K nezvyklé situaci se vyjádřil i záložník vítězů Erik Grendel. "Pan trávníkář se před zápasem asi bavil a my na to teď doplatili," říkal s úsměvem pro sport.sk.

V dresu Trnavy mohl vytoužený postup slavit kromě Radoslava Látala i český fotbalista Jakub Rada, za hosty odehrál celý zápas Adam Hloušek.