Ukrajinský expert: Gól Slavie neplatil kvůli faulu Deliho, pojistka byla z ofsajdu

Radost fotbalistů Dynama Kyjev poté, co Benjamin Verbič (druhý zleva) vstřelil gól do sítě Slavie v odvetě třetího předkola Ligy mistrů.

Fotbalista Dynama Kyjev Artem Besedin dává druhý gól Slavii v odvetě třetího předkola Ligy mistrů. Gólman Slavie Kolář si na míč sáhl, ale v cestě do sítě mu nezabránil.

Zní to jako slávistický kolovrátek. Kdybychom dali v Kyjevě gól, zápas by vypadal jinak. A trefa Stanislava Tecla měla platit, domnívají se. Na ukrajinské straně však s táborem sešívaných nesouhlasí. Trefa slávistického útočníka prý neplatila správně. Ukrajinský arbitr Myroslav Stupar na serverech ua-football a Dynamo.kiev.ua vysvětlil proč. Tecl sice v ofsajdovém postavení nestál, nebylo to prý ale rozhodující. Hlavním problémem byl podle něj faulující stoper Deli.

„Asistent tu situaci ze své pozice dobře neviděl, ale hlavní měl dobrý výhled a nemohl přehlédnout hokejový zákrok Deliho. Sudí chyboval jen v tom, že z jeho gest nebylo poznat, jaké provinění proti pravidlům vlastně pískal. Měl zvednout ruku a druhou jasně ukázat směrem k brance českého týmu. Ale gól správně neuznal," prohlásil Stupar s tím, že s hlavním arbitrem souhlasí i při posuzování situací v pokutovém území. Penalty by stejně jako polský sudí Stefanski na obou stranách nepískal.

Zcela jednoznačně se pak zmíněný sudí staví na stranu Slavie při druhém sporném momentu, trefě Dynama na 2:0. Ta platit rozhodně neměla kvůli ofsajdu. "Besedin si hezky naběhl, ale v době přihrávky byl v ofsajdu. Pomezní stál na linii a měl vše vidět. Byl to ofsajd," chápe Stupar hněv slávistů.

V Kyjevě si nejspíš nikdo nepřipouštěl, že by Slavia mohla znamenat pro Dynamo konečnou na cestě do skupiny Ligy mistrů. Nakonec se to potvrdilo, ale ukrajinská média upozorňují, jaké problémy tým s Pražany měl. "Český vicemistr byl komplikovaný a obávaný soupeř, ale rozhodující roli sehrála úroveň ukrajinského vicemistra. Kyjevané přešli přes Slavii díky správné taktice a schopnosti vytěžit z minima maximum," uvedl server Sport.ua.

Konkurenční Isport.ua si všímá toho, že Slavia ve druhé části první půle získala převahu a Dynamo muselo hlavně bránit, na což není zrovna zvyklé, a spoléhalo na rychlé kontry. „Tahle taktika se ale málem stala katastrofou, když Souček zblízka netrefil prázdnou branku. Slávistický gól byl na spadnutí," uvedl server. Jenže když nepadl, může se Dynamo těšit v další fázi soutěže na souboje s Ajaxem.