Zase s CSKA Moskva, opět v Lize mistrů. Ale dnešní CSKA je úplně jiné, připomíná plzeňský kouč Vrba

Před pěti lety metal po výhře nad moskevským CSKA na trávníku kotouly a společně s hráči jásal nad postupem Viktorie Plzeň z Ligy mistrů do jarní fáze Evropské ligy. V tu chvíli už nikoli své Viktorie, protože tou dobou už měl trenér Pavel Vrba namířeno na Strahov k české reprezentaci. Teď už je ale Viktoria zase jeho klubem a CSKA Moskva ho čeká znovu. Opět v Champions League, i když tentokrát hned na úvod základní skupiny.

Od vzájemné konfrontace s CSKA Moskva uběhlo už pět let, váš soupeř je ale pořád nositelem kvality ruského fotbalu, zatímco vy kvality českého. Necítíte proto před středečním vstupem na scénu Ligy mistrů odpovědnost za celý tuzemský fotbal, jemuž se na mezinárodní scéně nedaří?

Pokud vím, Plzeň si nestěžuje. Nám se daří a jsme spokojeni.

Teď ale narážíte na soupeře ze země, jejíž reprezentace prošla na nedávném mistrovství světa až do čtvrtfinále a kde kouč národního týmu hlásá krédo: Nejdříve my, potom teprve já...

To neplatí jen pro fotbalovou sbornou, ale pro celé Rusko. A přesně i pro CSKA.

Takže jaká je podle vás síla současného týmu CSKA?

Rusko na světovém šampionátu ukázalo, na jaké úrovni se tam fotbal hraje.Často bylo podceňováno, ale národní mužstvo ukázalo, jaká je doopravdy kvalita ruského fotbalu. A CSKA nositelem takovéto kvality je.

Navíc tamnímu fotbalu společně s Petrohradem, Rostovem, moskevským Spartakem a spol. dominuje, čímž je nejspíš řečeno vše. Vaší výhodou by ale přece jen měly být zkušenosti, které hráči při minulých startech v pohárové Evropě nasbírali.

Viděl jsem CSKA v posledních třech zápasech a myslím, že jeho hráči mají zkušeností na rozdávání. Soupeř má mladší mužstvo než my, takže jeho hráči možná odehráli menší počet utkání, ale kvalita je na jejich straně.

Alespoň vy byste měl mít tedy výhodu, že protivníka znáte. Z předchozích konfrontací v pohárové Evropě, z angažmá v ruské Machačkale rovněž.

Neznám ho prakticky vůbec, protože se hodně změnilo. Přišel nový trenér, kádr tvoří jiní hráči, tým se buduje od základů. I způsob hry praktikuje úplně jiný, než mu ordinoval kouč Sluckij. Je to prostě úplně jiný tým než jaký jsem znal.

Zkuste tedy porovnat alespoň svůj tým před pěti lety, který tehdy zvládl domácí zápas s CSKA, vyhrál 2:1 a přestoupil tudíž do jarní části Evropské ligy, s mužstvem Viktorie, které vedete dnes.

Tehdy jsem v něm hráče se zkušenostmi z reprezentace, Evropské ligy i Ligy mistrů, kterou jsme hráli i dva roky před tím. Sebevědomí se v nich pojilo s fotbalovými kvalitami. Současní hráči takové zkušenosti nemají, o to větší by mohlo být nadšení a vše, co s tím souvisí.

Takže i tentokrát budete preferovat při skládání mužstva pro středeční partii s ruským soupeřem zkušenosti?

Jistou roli hrát budou, ale spíše se budu dívat na momentální formu a na to, jak na tom jednotliví hráči jsou.

Znamená to, že by se mohl v základní sestavě objevit jeden z vašich nejzkušenějších hráčů Daniel Kolář, který se po zranění achillovek vrátil v sobotu v závěru ligového duelu s Opavou už zase na hřiště?

Nevím, zda by byl schopen zvládnout celý zápas, kdyby se snad objevil v základu. Na devadesát minut to ještě není.

Ale vy přece budete potřebovat na trávníku hráče, kteří by se postarali v duchu vašich slov o patřičný servis pro snajpra Viktorie Krmenčíka, na něhož si budou Rusové dávat nejspíše velký pozor.

CSKA hraje tak kompaktně, že se určitě nezaměří na jednoho našeho hráče, aby ho bránilo. To mi k jeho způsobu hry nepasuje.