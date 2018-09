Limberský hledí k třetí účasti v Lize mistrů s nadějí. Nerozklepali jsme se ani z Barcelony, říká

Hlídal Robbena, Ribéryho. Běhal po jednom hřišti s Messim, Iniestou, Ibrahimovicem. Na podzim se obránce David Limberský postaví dalším světovým esům. Dnešním domácím zápasem s CSKA Moskva vstoupí s Plzní potřetí do fotbalové Ligy mistrů. „Máme na ni hezké vzpomínky, těšíme se, až to zase vypukne," říká 35letý plzeňský patriot.

Co s vámi blížící se start Ligy mistrů dělá?

Vzhlížel jsem k této soutěži už jako malý kluk, tehdy šlo o Pohár mistrů. Stojíte na trávníku, rozhlížíte se plných tribunách, do toho znělka Ligy mistrů... Nádhera. Celý den je takový slavnostní.

Neberete Champions League už tak trochu jako rutinu? Za poslední roky jste zažil desítky těžkých pohárových zápasů.

Ligu mistrů jako rutinu brát nelze! Je nejvíc, co může fotbalista na klubové úrovni dokázat. Na české poměry je tato soutěž megastrop. V Plzni si vážíme, že můžeme hrát jakýkoli pohár. Evropskou ligu hrajeme pravidelně, lidé si zvykli. Spousta z ní už není tolik nadšená. Jenže může přijít doba, kdy v Plzni poháry nebudou. Lidé by si měli vážit i Evropské ligy. Byť je jasné, že Liga mistrů je úplně jiný level.

Na co se nejvíc těšíte?

Každého asi napadne zápas v Madridu, na San Bernabéu. Jasně, rád bych se tam proběhl. Já se ale těším na všech šest utkání. Za poslední roky hraje Ligu mistrů z českých klubů jen Plzeň. Jsme hrdí, šťastní. Když jsem začínal v áčku Viktorky, Champions League byla totální utopie. Měl jsem jediné přání, pomoct gólem k postupu do první ligy. Nikdy by mě nenapadlo, co se v Plzni v budoucnu uděje. Neuvěřitelná pohádka. Navíc málokdo může říct, že si v pětatřiceti zahraje Ligu mistrů. Naše parta je pyšná, že může mezi nejlepšími kluby Evropy být. I když zápasy budou extrémně těžké.

Neobáváte se srovnání? V 35 letech se postavit takovým „jezdcům".

Beru to jako realitu. Uvědomuju si víc než dřív, že kvalita soupeřů je mimořádná. Ale nemyslím, že bychom měli být z někoho podělaní. V Plzni jsme se nikdy z nikoho nerozklepali. Ani z Barcelony. Můžeme jen překvapit, pokusíme se uhrát dobrý výsledek.

Co se vám vybaví první při vzpomínce na dvě přechozí účasti v Champions League?

Oba zápasy s Barcelonou, přestože jsme podle očekávání neurvali ani bod. Také domácí utkání s AC Milán, kdy Ďurka (útočník Michal Ďuriš) vyrovnával těsně před koncem. A pochopitelně domácí výhra nad CSKA Moskva v posledním zápase ve skupině. Znamenala postup do Evropské ligy. Pro mě možná nejemotivnější zážitek.

Kdo vám z hvězdných protihráčů dal nejvíc zabrat?

Každý, například Ribéry z Bayernu byl tenkrát v top formě. Ale vyloženě mě nikdo nemotal. Možná, že mě to teprve čeká (směje se). Když vidím Balea...

Ruský Brazilec Fernandes z CSKA je dopředu také vynikající.

Vím, viděl jsme ho na mistrovství světa. Piluje lajnu, neskutečná motorka. Ale o tom jsme věděli, že v Lize mistrů nejsou špatní hráči. I v Římě mají kraje jezdce.

Dvakrát jste zvládli postup ze třetí příčky. Je reálné dokázat to potřetí?

Chci věřit, že ano. Ukáže se na hřišti. Lidé CSKA ale dost podceňují, někteří dokonce tvrdí, že budeme s Římem bojovat o druhé místo. To je přehnané, zůstaňme nohama na zemi. Každý bod, který urveme, bude skvělý a na konci uvidíme.

Považujete duel s CSKA za klíčový směrem k boji o třetí příčku ve skupině?

V kabině si říkáme, že právě tenhle zápas je největší šancí, kdy uhrát body. Nebudeme se schovávat, že je to jinak. Když budou hratelní a výsledek neuhrajeme, budeme zklamaní. Pokud ukáží vyšší kvalitu, nezbyde nám než smeknout klobouk a vzkázat jim: byli jste lepší.