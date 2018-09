Tak mi uvažte pionýrský šátek, smál se před duelem s Plzní přirovnání kouč moskevského CSKA Gončarenko

Trenér Viktor Gončarenko přivezl do Plzně velmi mladé mužstvo.

Po trenérské legendě, jakou nesporně byl Leonid Sluckij, dáváte v CSKA dohromady nový tým. A dokonce tak mladý, že mu v Rusku říkají Gončarova pionýrská družina.

Tak mi ještě uvažte pionýrský šátek.

Cožpak takovéto přirovnání nesedí?

Nemám ho moc rád, i když pravdou je, že máme velmi mladé mužstvo složené z talentovaných a zajímavých hráčů, které ovšem potřebuje sehrát ještě hodně velkých a těžkých zápasů, aby dozrálo a stabilizovalo svou výkonnost.

Viktoria Plzeň - CSKA Moskva, úvodní zápas skupiny G Ligy mistrů se hraje dnes od 21.00, přímý televizní přenos nabízí O2 Sport, on line reportáž můžete sledovat na www. sport.cz

Zajímavé, když jste po posledním hladkém vítězství v ruské lize nad Ufou hráčům vyčítal, že mnohdy hrají až příliš profesorsky.

To pramení z jejich mládí. Charakter mají, na každé utkání jsou patřičně připraveni, i sto procent v něm ze sebe odevzdají, jenže zmiňovaná stabilita ještě schází. A také emocí by měli dávat do fotbalu víc.

I tak někteří mladí hráči pod vaším vedením rychle vyrostli. Třeba dvacetiletý Čalov... Loni moc gólů nedával, letos se v prvních sedmi kolech ruské ligy trefil již šestkrát a představuje velké nebezpečí pro každého soupeře. Teď i pro Plzeň.

Hraje ligu už třetím rokem, takže posbíral zkušenosti, které mu pomáhají. Stejně tak mu ale pomáhá, že se naše hra zrychlila, že na něho pracuje středová řada a vpředu s ním hraje Hernández, který na sebe přitahuje protihráče. I proto se Čalov dostává do střeleckých příležitostí mnohem častěji než dřív. A byl zde ještě jeden faktor, který mu dal impuls, aby na sobě ještě víc pracoval. To když se k nám vrátil z Leicesteru na hostování Nigerijec Musa a na hrotu útoku začal hrát on.

I proto jste v úvodní konfrontaci Ligy mistrů s Plzní považováni za favorita, Zvláště, když vás soupeř je bookmakery pasován do role největšího outsidera celé soutěže.

Outsider je slovo, které do Ligy mistrů nepatří. A já sám vůbec nepřemýšlím, které mužstvo je slabé a které silné. V naší skupině je zákonitě favoritem Real Madrid, který vyhrál Ligu mistrů třikrát v řadě a je nad námi všemi, ale v zápasech s Plzní a AS Řím budou rozhodovat maličkosti. A kdo před nimi vyřkne slovo outsider, bude potrestán.

To říkáte proto, že na plzeňského trenéra Vrbu a vůbec tým Viktorie máte neblahé vzpomínky ještě z dob, kdy jste hrával v BATE Borisov a Plzeň vás před semi lety z kvalifikace o Ligu mistrů vyřadila?

Dobře si vzpomínám na obě střetnutí, která se hrála v Praze a Minsku, pamatuji si Horvátha, Jiráčka, Petrželu, Koláře i třeba Rajtorala.

A co trenér Vrba?

Měl už tehdy svůj osobitý styl práce a má ho pořád. Platilo a platí to v Plzni, stejně jako když trénoval Machačkalu. I té se ho snažil vtisknout. I pro mě je dobré, když mohu odhadnout, s čím můj konkurent na lavičce soupeře nejspíš přijde.

V prvním zápase s Plzní budete postrádat několik zraněných hráčů. Třeba Islanďana Magnússona, třeba Uruguayce Hernándeze, což může být pro váš tým citelný handicap.

Takové věci se stávají a musíme se s nimi vyrovnat. Problém je i v tom, že ani jeden z těchto hráčů s námi neabsolvoval letní přípravu, Magnússon hrál na mistrovství světa. Hernández přišel z Hullu na poslední chvíli. I proto jsme chtěli, aby Magnússon neriskoval a v Lize národů nenastoupil za reprezentaci své země. Neposlechl a zranil se.