Krmenčík opět navýšil svoji cenu! Góly bych ale vyměnil za tři body, řekl po remíze s CSKA

Smutek plzeňských fotbalistů poté, co v nastavení ztratili vítězství nad CSKA v Lize mistrů.

„Pere se to ve mně. Těší mě, že jsme odvedli super výkon, na druhou stranu cítím hořkost, že jsme dostali vyrovnávací gól v devadesáté páté minutě," uvedl Krmenčík. Před první brankou mu Řezník po signálu z přímého kopu přiťukl míč hlavou, plzeňský kanonýr pohotově zblízka zavěsil. Druhá trefa? Limberského nadýchaný centr fantasticky uklidil k tyči po vzoru světových snajprů.

„Uvolnil jsem se od obránce, Limba mi poslal parádní šajtličku. Jen jsem chtěl trefit bránu. Spadlo to tam. Góly bych ale vyměnil za tři body," přemítal Krmenčík. Cení si gólů v Champions League víc všech předchozích? „Je to speciální. V Lize mistrů proti vám stojí špičkový soupeř. Dát mu gól je jiné než mužstvu ze spodní části tabulky české ligy," podotkl Krmenčík, který svými dvěma zásahy opět navýšil svoji cenu. Na konci letního přestupového okna za něj Bordeaux nabízelo 170 miliónů korun... „Neřeším to," reagoval stroze reprezentační útočník.

Dramatický závěr zápasu sledoval z lavičky. Kvůli křečím ho čtvrt hodiny před koncem vystřídal Jakub Řezníček. „Emoce se mnou na lavičce mávaly, byly to nervy," přiznal. Už se těšil, jak se spoluhráči a fanoušky v Doosan Aréně oslaví triumf nad ruským celkem. Radost však viktoriánům vzala penalta v 95. minutě.

„Strašná škoda. Ale i takové chvíle k fotbalu patří," pronesl Krmenčík, který byl unešený z atmosféry, jež provázela vstup Západočechů do skupinové fáze. „Už dva dny před zápasem nás lidé u stadiónu zastavovali, říkali nám, že nám budou fandit, ať se stane cokoli. Byla to pravda, fanoušci nás hnali dopředu. Znělka před výkopem mě navíc nabila energií. Odehráli jsme fantastický zápas, škoda té poslední minuty nastavení," pověděl nejlepší střelec uplynulého ročníku české ligy.

Směrem k vývoji ve skupině není remíza příznivá. Případná cesta ke třetímu místu, které zaručuje postup do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy, vede právě přes CSKA. „Je brzo na úvahy o postupu, máme za sebou teprve první zápas. Doufám ale, že třetí místo uhrajeme," dodal Krmenčík.