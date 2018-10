Drsná zpověď legendy Liverpoolu: Kolik jsem zabil lidí? To nedokážu spočítat

Čtrnácti fantastickým rokům strávených v bráně Liverpoolu ověnčených triumfem v Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ, předchůdce Ligy mistrů), šesti anglickými tituly a třemi prvenstvími v FA Cupu a Ligovém poháru předcházely mimo jiné zážitky z válečných hrůz občanské války v Zimbabwe.

Rodák z Jihoafrické republiky vyrůstal v sousední Rhodesii (dnešním Zimbabwe), kde coby teenager sloužil v sedmdesátých letech během občanské války v rhodéské armádě po boku vojáků bílé menšiny.

Všecho šlo z žaludku ven

Dodnes si pamatuje, kdy v bojích zabil prvního člověka.

„Bylo to ve tmě. V buši nebylo moc vidět, dokud jsem nespatřil bělma jejich očí. Bylo to - buď já, nebo oni. Vystřelil jsem a spustila se hromadná palba. Ozýval se křik: hej, já jsem to koupil. Snažil jsem se naše utišit, protože jinak by nás postříleli všechny. Když palba skončila všude se válela těla. Bylo to pro mě poprvé a všechno se mi z žaludku prohnalo ústy ven," zavzpomínal v rozhovoru pro britský list.

Také přidal historku o jednom ze svých spolubojovníků, který každé osobě, kterou zabil, uřízl uši a schovával si je do sklenic. Těch měl prý hned několik. Válečný druh se prý okázale mstil za brutálně zavražděné členy své rodiny nepřátelskými vojáky.

„Kolik jsem já sám zabil lidí? To nedokážu spočítat," přiznal dnes šedesátiletý Grobbelaar.

Po otřesných válečných zkušenostech nabral jeho život mnohem pozitivnější obrátky. Díky fotbalu pomalu vytěsňoval přízraky z masakrů v džungli z hlavy. Přes působení v Jihoafrické republice a Kanadě se dostal do Anglie, kde se v roce 1981 postavil do brány Liverpoolu.

Legendární rozvlněné nohy

Za něj odchytal 440 zápasů. K vrcholům jeho kariéry patřil bezpochyby triumf v římském finále PMEZ, v němž za stavu 1:1 rozhodoval penaltový rozstřel. Během něj v klíčový moment Grobbelaar rozhodil sebevědomým úsměvem a proslulým vlněním nohou exekutora AS Řím Francesca Grazianiho, který ze svého pokusu vysoko přestřelil.

Násilným hrůzám nakonec neunikl ani ve fotbalových arénách, když zažil tragédie na stadiónech Heysel (finále PMEZ 1985, před nímž zemřelo 39 fanoušků Juventusu a dalších 600 utrpělo zranění) a Hillsborough (semifinále FA Cupu s Nottinghamem při němž bylo 96 osob ušlapáno k smrti a více než 700 zraněno).

„To bylo horší než válka. V buši jste věděli, co se může stát. Na stadiónu Heysel ale byli nevinní lidé. Slyšet hroutící se zeď a padající lidská těla bylo strašné," vybavil si.

Působení v Liverpoolu ukončil v roce 1994, kdy se stěhoval do Southamptonu. To už chytal ve stínu obvinění z prodávání zápasů, s nímž přišel bulvární list The Sun, který měl videozáběry, jak legendární brankář jedná o úplatcích. Gólman však pokračoval v kariéře dál a hájil se tím, že jen sbíral důkazy s úmyslem vše předat policii. Soudy jej nakonec očistily a deník mu musel vyplatit odškodné.