Už neřešte moji budoucnost. Soustřeďte se na Plzeň, lehce vypěnil kouč Realu Lopetegui

Real je v krizi a na kouče Julena Lopeteguiho se snáší ostrá kritika. Fanoušci si žádají jeho odchod, média mu počítají účinkování na lavičce na dny. „Už neřešte moji budoucnost. Soustřeďte se jako my na Plzeň. Je to velmi důležitý zápas, který může být v jistém smyslu zlomový. Tím nemyslím pro moji budoucnost, tu opravdu neřeším, ale pro další vývoj sezóny,“ vypěnil na předzápasové tiskovce kouč madridského týmu.

„My nejsme v žádné herní krizi. Vytváříme si šance, ale nedaří se nám je proměnit, i když soupeře přehráváme. Hráče to mrzí a můj úkol je, dostat je do psychické pohody, aby to zlomili. Někdy se ve fotbale stává, že hrajete dobře a výsledky nepřicházejí. Stačí k tomu jediný zápas a já i oni věříme, že to přijde v nadcházejícím utkání, a všechno bude zase v pořádku," říkal už klidným hoasem.

"Hráči to cítí stejně, na tréninku jsem z nich cítil obrovskou chuť a energii. Mají vítězné a bojovné DNA, tolik příznačné pro Real. V Lize mistrů máme stále ty nejvyšší ambice. S touto soutěží je spojena slavná historie Realu a my v ní chceme pokračovat," dodal Lopetegui.

Plzeň, ač se zdá snadnou kořistí, rozhodně nepodceňuje. „Je to velmi dobře fyzicky připravené mužstvo s mnoha zkušenými hráči. Disciplinovaně dodržuje stanovenou taktiku. Nebude to lehký zápas a hráči si to dobře uvědomují, rozhodně soupeře nepodcení. Viděli, jak skvělý první poločas sehrála Plzeň proti CSKA. Vědí také, že má nebezpečné brejky. My ale máme větší individuální hráčskou kvalitu, a ta musí rozhodnout. Pevná obrana, před ní středová řada, která musí soupeře přehrát a ofenzíva pak gólově zúročit naši hru. Všichni věříme, že náš čas přichází," zdůraznil Lopetegui.