Vrba přemýšlí, koho místo Krmenčíka, Solari lepí obranu

Zápas století, tak vidí v Plzni dnešní duel skupiny G fotbalové Ligy mistrů (od 21:00) s nejslavnějším soupeřem, jaký kdy do západočeské metropole dorazil - Realem Madrid, třináctinásobným vítězem Poháru mistrů a Ligy mistrů. V Česku je Bílý balet pošesté v historii, ale vyhrál tu jen jednou, v listopadu 2001 porazil na Letné Spartu 3:2. Ten zápas pamatují bývalý hrotový útočník, nyní sportovní ředitel Realu Emilio Butragueňo a Roberto Carlos, levý bek, na jehož pumelice se dodnes vzpomíná. Do Plzně přijel jako televizní expert. Současný kouč Realu Santiago Solari ten zápas proseděl na lavičce.

Ale zpátky do současnosti. Oba trenéři mají starosti, a nemalé. Kouč Viktorie Pavel Vrba řeší otázku, koho na hrot místo zraněného snajpra Michaela Krmenčíka. „Máme tu Tomáše Chorého a Jakuba Řezníčka. Typově jsou podobní. Měli by Krmenčíka nahradit a ukázat, že do Plzně patří," pravil Vrba den před utkáním. Přednost zřejmě dostane v evropských pohárech zkušenější Řezníček.

Vrba ještě dnes připomněl hráčům, jak by se dalo na Real vyzrát. „Překonat jeho kvalitu bude hodně těžké, ale hráči by si měli vzpomenout na první zápas v Madridu, kde si dokázali vytvářet šance a poznali, že s Realem se dá hrát. Sestavu ovlivní i fakt, že tu není Marcelo, levý obránce, ale také gólově produktivní levé křídlo," dodal kouč s tím, že dnes večer bere z utkání jakýkoliv bod.

„Když podáme výkon na hranici svých možností, máme šanci uhrát dobrý výsledek, ale Real je i přes absence a změny pořád Real," přidal se záložník Patrik Hrošovský, který v Madridu snižoval na konečných 1:2 z pohledu Plzně a zahodil jednu stoprocentní šanci.

Do obrany mladíci z rezervy

Vrbův protějšek Santiago Solari seděl ve shora zmíněném duelu na Letné na lavičce Realu. Na zápas si na předzápasové tiskovce nevzpomněl. Když se dozvěděl výsledek, pravil vážně, že věří tomu, že jeho tým bude tentokrát ještě produktivnější. „Doufám, že Plzni dáme víc gólů a vyhrajeme výraznějším rozdílem. Dva poslední zápasy jsme vyhráli a sebevědomí hráčů opět roste," dodal až výhrůžně.

Jeho velkým problémem je složení obrany. Do Plzně nevzal marody Carvajala, Varaneho a Marcela, její stabilní členy, kteří marodí. Musel tak sáhnout do kádru rezervy, odkud vzal obránce Odriozolu a Reguilóna, kteří ale už dříve dostali v prvním mužstvu šanci, byť zatím malou.

Real bere zápas v Doosan Areně, která bude beznadějně vyprodaná, velmi vážně, alespoň to tvrdí stoper Nacho. „Neděláme rozdíl mezi věhlasným nebo méně známým soupeřem. Vždycky jdeme zápas vyhrát. V prvním utkání v Madridu ukázala Plzeň, že dovede hrát fotbal a připravila nám několik těžkých chvil. Také si uvědomujeme, že vítězství nám velmi přiblíží postup ze skupiny," říkal přesvědčivě.

Zápas řídí jako hlavní německý arbitr Deniz Ayetkin. V Německu patří ke špičce, ale v Lize mistrů se nechvalně proslavil v odvetě osmifinále mezi Barcelonou a francouzským Paříž St. Germain na jaře 2017, kdy na Nou Campu udělal několik přinejmenším zvláštních rozhodnutí, včetně velmi sporné penalty a umožnil domácí vyhrát 6:1, čímž byl smazán debakl z prvního duelu, který Pařížané vyhráli 4:0, a Barca šla dál. Říká se o něm, že dobře ví, kdo kam patří...