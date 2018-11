Nová éra Realu je tu, píší ve Španělsku. Za kouče položíme život, slíbil obránce

Těžké časy jsou pryč, píše po utkání Ligy mistrů list As. Všímá si, jak se po konci kouče Lopeteguiho tým povedlo nastartovat. Výhry 4:0 nad Melillou v poháru, ligový triumf 2:0 s Valladolidem a teď pětibrankový příděl v Lize mistrů do sítě Viktorie Plzeň. To je impozantní bilance. As píše, že v síti soupeřů nyní končí v průměru každá pátá střela na branku, za působení kouče Lopeteguiho to byla každá třináctá.

„Solari je vynikající trenér, byl skvělý i jako hráč. Jdeme za ním, klidně za něj na hřišti položíme život," cituje konkurenční list Marca obránce Odriozolu. Teď prý týmu ještě víc naroste sebevědomí. „Byl to skvělý večer, takový zápas jsme vážně potřebovali," jásal dvaadvacetiletý fotbalista a doufá, že je pryč doba, kdy fanoušci na slavný tým pískali. „Odehráli jsme skvělý zápas, ale neslavíme a pokračujeme dál v práci."

To potvrdil i kouč Solari, jenž pořád nemá pozici hlavního trenéra jistou. On to ale neřeší a chce jen další a další vítězství. „Veškerou energii musíme dát do dalšího utkání," usmál se kouč, aniž by rozebíral, jak to s ním v budoucnu bude. A s nadsázkou odpověděl i na dotaz, zda už je Real Madrid venku z krize. „V Madridu jste pod tlakem vlastně pořád, dokonce i když vyhrajete Ligu mistrů," dodal.