Viktoriáni byli zklamaní, ale mají zážitek na celý život

„Mám Benzemův dres, to je opravdu mimořádný fotbalista. Třeba když vezmu jeho individuální akci před prvním gólem, kdy přešel kolem tří nebo čtyř hráčů, udělal a zakončil si to sám," vyprávěl Aleš Čermák.

„Upřímně, byli lepší, ale 0:5 je strašně krutý výsledek. Měli jsme šance dát gól, ale neproměnili je, hlavně na začátku utkání. Real naopak využil prakticky každou, kterou měl a trestal nás. Kvalitou je prostě jinde. My jsme neměli ani štěstí. V Madridu Real šance také měl, ale nedal je. Největší rozdíl byl v šestnáctkách, tam Real dominoval," líčil své dojmy záložník.

V Plzni si ale každý uvědomoval, že s takovou kvalitou, jakou Bílý balet má, se tým trenéra Pavla Vrby zase jen tak nepotká. "Real je prostě nejlepší tým na světě, i když v poslední době se jim tolik nedařilo. Pro mne je dvojzápas s ním obrovským zážitkem a zkušeností. S nimi prostě nemůžete chtít hrát fotbal, to bychom mohli dostat i deset gólů," dodal.

Patrik Hrošovský rovněž ocenil sílu Realu. „Jsou jinde než my. Samozřejmě tak vysoká porážka hrozně mrzí už kvůli fanouškům, kteří byli skvělí, a přesto nám zatleskali. Pro nás to je obrovská zkušenost a zážitek na celý život, protože proti takovým hráčům už si nemusíme nikdy zahrát," konstatoval.

Potrestali každou chybu

„U mne převažuje zklamání, jako tým jsme zápas nezvládli. Nepohlídali jsme si to, co utkání rozhoduje – standardky, to mě strašně mrzí. Dostat takové góly je strašná škoda. Real Madrid je prostě top mužstvo, které využilo našich chyb a potrestalo je," konstatoval útočník a neskrýval, jak moc se na zápas těšil.

"Před utkáním na hotelu jsem si možná říkal, že budu hrát proti hráčům světového kalibru jako jsou Ramos, Casemiro, Nacho... Ale při utkání už se soustředíte jen sami na sebe a na svůj výkon. Fanoušci byli skvělí, musíme jim poděkovat. My jsme do zápasu dali všechno, ale Real je prostě jinde," smutnil útočník Tomáš Chorý.

Obránce Lukáše Hejdu mrzelo, že Viktorka nedokázala eliminovat hráče Realu ve vlastní šestnáctce. „Stalo se to, co jsme nechtěli. Oni potrestali každou naši chybu. Při třetím gólu jsem já neudržel Benzemu, pak skóroval Bale. My jsme svoje šance z úvodu zápasu neproměnili. Těžko se zachytávají v pohybu, navíc tentokrát nás trestali ze standardek, to je také naše chyba," hlásil Hejda.

"Do naší šestnáctky se ale valil jeden centr za druhým. Kvalita je prostě někde jinde, což ukázal třeba Benzema při prvním gólu, kdy prošel kolem několika hráčů. Zážitek, zahrát si proti Realu, je sice krásný, ale výsledek mrzí. Když to srovnám s pěti góly, které jsme dostali v Římě, tak tam jsme si nic nevypracovali, v zápasech s Realem ano, ale neměli jsme štěstí. Pořád žije naděje na postup do Evropské ligy, a o tu se v Moskvě s CSKA popereme," zdůraznil stoper Viktorie.