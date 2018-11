Už jsme zase Real Madrid, radoval se po výhře v Plzni kanonýr Benzema

Na podzim se mu střelecky nedařilo, v La Lize dal poslední gól 1. září v Leganés. A pak dlouho nic. Až přišel duel Ligy mistrů, kdy do Madridu přijela Plzeň. A věhlasný střelec bariéru zahozených šancí prolomil. Ve středu při duelu v Plzni už zářil naplno. „Je to fantastický útočník. První gól si ve středu vypracoval sám, když prošel přes tři hráče," složil Benzemovi poklonu Aleš Čermák, který získal jeho dres.

„Znovu ukázal svoji sílu. Předvedl výkon, na který jsme u něj léta zvyklí. Říkal jsem i před zápasem, že je jen otázkou času, kdy se střelecky prosadí nejen on, ale celý tým, a to přišlo právě v Plzni," chválil kouč Santiago Solari.

„Hráli jsme krásně, už jsme zase Real Madrid. Nejen já, ale všichni, takhle jsme si to přáli. Věřili jsme, že to přijde. Každým takovým zápasem jsme silnější, ale vždycky je těžké vyhrát, a bylo to tak i v tomto utkání, i když jsme dali pět gólů. Musíme v tomhle vítězném trendu vydržet," říkal spokojeně novinářům v mixzóně po utkání.

„Hraji fotbal, abych vytvářel historii a někdy lidé nechápou, co dělám na hřišti. Já jsem tu proto, abych pomohl svým spoluhráčům, abychom všichni udělali maximum pro úspěch. Někdy branky dám, někdy ne, tak to prostě je. Ale důležité pro nás je vyhrávat tituly. Je mi třicet let, a takhle jsem to vždycky cítil. Každá vstřelená branka je pro mne potvrzením, že mohu být ještě lepší. Samozřejmě chci vždycky vstřelit gól, ale pro mužstvo je podstatné, abych na ně i přihrával, bojoval. A když je třeba tak pomáhám bránit, i to patří k práci útočníka," říkal vážným hlasem Benzema.

Nezapře v sobě přitom horkou arabskou krev. Narodil se v prosinci 1987 v Lyonu a vyrůstal mezi přistěhovalci, kde se chytil dětských gangů. Otec Hafida však tvrdě zasáhl a syna poslal do katolické školy. Syn se ale bouřil. „Tehdy mě zachránil fotbal. Nejdřív mě nezajímal, když jsem ho zkusil, uchvátil mě. Bylo mi devět let, kdy tátovi doporučili, abych se mu věnoval. V Olympique Lyon jsem pak prožil nádherné roky, než jsem v roce 2009 přestoupil do Realu, kde prožívám báječná léta," vyprávěl pro klubový web Realu.

Francie ho už nechce

Jeho kariéra se slibně rozvíjela i v reprezentaci. Francouzský dres oblékal od šestnácti let. Startoval na světovém šampionátu 2014, ten předchozí kvůli svalovému zranění nestihl. Hrál i na evropských šampionátech 2008 a 2012. V roce 2015 oblékl reprezentační dres naposledy.

Tehdy totiž vypukl skandál, jaký francouzská reprezentace nepamatuje. Benzema byl obviněn, že je součástí gangu, který vydíral například i jeho spoluhráče z reprezentace Mathieua Valbuenu. Francouzská veřejnost se obrátila proti Benzemovi, případ ještě nebyl definitivně soudně uzavřen. Kouč národního týmu Didider Deschamps ho nepovolal na domácí evropský šampionát 2016, ale ani letos na MS, kde Francie slavila titul.

„Mám lepší hráče výkonnostně i charakterově," vysvětlil svoje rozhodnutí. Benzema mu vzkázal, že podléhá rasisticky smýšlející části Francie, ač by rád reprezentoval, už s návratem nepočítá. Na začátku sezóny se spekulovalo o Benzemově budoucnosti v Realu, znovu však ukázal, že je pro Bílý balet nepostradatelný. „Benzema je hráčem, na němž stavíme," odmítl spekulace prezident klubu Florentino Pérez. „S Realem jsem došel na vrchol, s Realem přetrpím i těžká období a budu mu věrný, dokud mě bude potřebovat," reagoval Benzema.