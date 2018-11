Klíčová opora moskevského celku vyrukuje proti Plzni nejen s maskou, ale i s helmou

Naturalizovaný Brazilec Mário Fernandes v úterním duelu Ligy mistrů proti Plzni přece jen nastoupí. „A nejen s maskou, ale i s helmou, kterou jsme mu nechali vyrobit,“ potvrzoval kouč moskevského CSKA Viktor Gončarenko, že se bez osmadvacetiletého obránce s ruským občanstvím neobejde. Fotbalista, jenž svou kariéru nastartoval v Gremio Porto Alegre a po šesti letech v ruských službách to dotáhl až do sborné, za niž hrál i na letošním mistrovství světa, totiž utrpěl před nedávnem těžký otřes mozku.

„Právě proto maska i helma. On je totiž hrozně emocionálním fotbalistou, který se nebojí a a jde do každého souboje naplno. Při jeho stoprocentním nasazení máme logicky obavy, aby se mu zranění neobnovilo," vysvětluje běloruský kouč ve službách CSKA.

V Rusku je nejlepší, tvrdí Vrba

„Ani se domácímu trenérovi nedivím, protože Fernandes patří ke klíčovým hráčům CSKA už několik sezon. Podle mě je to dokonce jeden z nejlepších krajních beků působících v ruské lize, takže mě vůbec nepřekvapilo, že před světovým šampionátem tady udělali vše pro to, aby získal občanství a mohl reprezentovat Rusko," nenechal se zaskočit startem naturalizovaného Brazilce plzeňský trenér Pavel Vrba.

Daniel Kolář z Viktorie a Mário Fernandes z CSKA Moskva během utkání Ligy mistrů v Plzni.

Vlastimil Vacek

"Pro způsob hry, který CSKA praktikuje, je příliš důležitý, než aby v sestavě chyběl," nezaskočilo ho ani to, že Fernandesovi vyrobili masku a ještě helmu.

Pro moskevský klub, který v sobě živí pořád naději, že by mohl proklouznout do jarní vyřazovací části Ligy mistrů, bude přítomnost Fernandese znamenat pochopitelně hodně. Zvláště když nesmí nastoupil Islanďan Magnússon, který v předchozím domácím zápase Ligy mistrů proti AS Řím spatřil červenou.

Nemají se opravdu čím překvapit?

„Šanci na play off máme, ale nikdo z vedení na mě netlačí a nemluví o tom, že bychom měli postoupit do play off. Samozřejmě že tahle možnost představuje výzvu, jenže všichni si uvědomujeme, že tvoříme nové mladé mužstvo, které potřebuje nejprve posbírat zkušenosti. A každé utkání Ligy mistrů jich hráčům přináší spoustu," zůstává v klidu před úterní konfrontací s Plzní trenér Gončarenko.

„Bude to složitý zápas, protože právě ve zkušenostech má proti nám český soupeř jasně navrch. Víme sice o něm všechno, víme, jak brání, útočí a rozehrává, jaké standardní situace má nacvičené, ale něco jiného je vědět a pak na hřišti na informace reagovat," tvrdil domácí kouč, že se s Pavlem Vrbou skutečně nemají čím překvapit.

„Ani absence vážně zraněného Krmenčíka nás nezaskočí, protože Plzeň má v zásobě typologicky stejné útočníky. A hlavně - na struktuře její hry nic nemění ani rošády v sestavě, protože se pořád drží svého pojetí," přidával Gončarenko.