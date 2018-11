Trefa za sedmdesát milionů? Sváteční střelec Hejda v Moskvě nemyslel na to, kolik Plzni vydělal

Trefa za sedmdesát milionů? Bonus v podobě postupu do jarních vyřazovacích bojů Evropské fotbalové ligy k tomu? „Ne, teď na něco takového nemyslím,“ odmítal střelec vítězného gólu Plzně v duelu s CSKA Moskva Lukáš Hejda, že by ho snad napadlo, jaký balík peněz jeho branka to klubové pokladny Viktorie přinese a co všechno pro jeho mužstvo znamená.

Plzeňský obránce je svátečním střelcem. „Vždyť já v letošní sezoně ještě žádnou branku nedal," přemítal v Moskvě po předposlední partii základní skupiny fotbalové Ligy mistrů, kdy se trefil naposledy.

„Snad loni?" kladl řečnickou otázku sám sobě, ale jistý si nebyl. A teď trefí v Lužnikách výhru nad moskevským CSKA (2:1), která v přepočtu na bonusy vyplácené z pokladny UEFA představuje právě oněch 70 milionů korun.

„Na to člověk nemyslí. Na hřišti už teprve ne," tvářil se Hejda, jako by ho nechával gól chladným. „Však to byla branka hodně šťastná. Přetahovali jsme se s ruským protihráčem, drželi se navzájem rukama a já v pádu a doslova na poslední chvíli do balonu trknul. Možná že míč líznul i rameno," ani pořádně nevěděl, jak k sedmdesátimilionové trefě přišel.

„Možná mi to časem dojde, ale zatím je předčasné tvrdit, že jde o trefu postupovou. Vždyť my i CSKA před sebou máme ještě poslední zápas ve skupině." připomínal, že Plzeň má sice do jarní fáze Evropské ligy hodně blízko, ale stoprocentní jistotu zatím nemá.

Začátek Plzni nevyšel

„Ale věřím a doufáme. Zvlášť když CSKA hraje poslední utkání na Realu. Pokud by se nám ale povedlo postoupit, byl by to velký úspěch."

Přitom začátek utkání budil obavy, aby snad Plzeň nedopadla stejně jako v předchozích venkovních zápasech v Římě a Madridu.

„Půl hodiny to před naší bránou létalo zprava zleva a vypadalo to fakt moc špatně. Nevím, čím to bylo, že se nám prvních třicet minut nepovedlo. Možná pár zkažených přihrávek, určitě rychle inkasovaný gól z penalty, který nás zákonitě sejmul. Soupeř si naopak začal věřit ještě víc a do ničeho nás nepustil," nepopíral Hejda, že úvod střetnutí byl pro plzeňské mužstvo hodně zlý.

„Pak se ale zápas zlomil a jen škoda neproměněné penalty před přestávkou. Mohli jsme být kllidnější," glosoval obránce Viktorie první poločas, který jeho mužstvu vůbec nevyšel.

„Vyrovnávací brankou jsme ale domácí znervóznili, takže nechodili už tolik dopředu a mysleli na obranu, což nám nahrálo. Naše hra už byla ve druhé půli místy dobrá, protože jsme si začali víc věřit a chtěli výhru urvat. A nakonec jsme ji opravdu urvali."