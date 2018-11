Velmi erotický hlas, perlil Klopp na tiskovce. Koho prosil o zopakování dotazu?

Fotbalisty Liverpoolu čeká ve středu večer v pařížském Parku princů mimořádně důležitý duel. Pokud domácí PSG v utkání skupiny C Ligy mistrů porazí, zajistí si s předstihem postup do jarní vyřazovací části. Případná prohra anglického týmu a předpokládaný triumf Neapole v souběžně hraném utkání s Crvenou Zvezdou by ale znamenala, že Reds k postupu budou za dva týdny potřebovat zdolat na Anfieldu Neapol minimálně rozdílem dvou branek. Že by ale trenér Jürgen Klopp za nastalé situace ztrácel humor? Ani náhodou...