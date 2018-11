Nefér jednání? Neymarovo simulování? Zajímalo by mě, kolik prozdržovali, čertil se liverpoolský bek

Hráči Liverpoolu se v utkání dopustili 20 faulů a dostali šest žlutých karet, Robertson je ale přesvědčen, že za rozkouskování hry mohlo především simulování domácích. "Když se dostali do vedení, snažili se zdržovat. Ale ve fotbale můžete používat neférové jednání, simulování. Tak to prostě je," řekl liverpoolský obránce.

"Zajímalo by mě, kolik času prozdržovali. Ale když hrajete proti Paris St. Germain a zejména proti Neymarovi, tak s tím musíte počítat. A my jsme si s tím neporadili," přidal Robertson. "Bylo to k naštvání, když neustále padal. Ale patří to k jeho hře a na nás bylo, abychom se s tím vyrovnali. Nedokázali jsme kontrolovat agresivitu," dodal.

Neymar se na výhře podílel i jedním gólem, když po zásahu Juana Bernata zvýšil na 2:0. Za hosty snížil z penalty v závěru první půle James Milner. Boj o postup ze skupiny C je tak stále otevřený, protože tabulku vede s devíti body Neapol, Paris St. Germain má na kontě osm bodů a Liverpool šest. Bez šance na osmifinále je pouze poslední Crvena zvezda Bělehrad.

Liverpool v posledním kole přivítá doma Neapol, zatímco Paris St. Germain zamíří do Srbska. "Hrajeme na Anfieldu, bude to další výjimečný večer, protože nás poženou fanoušci. Takž snad uhrajeme výsledek, který potřebujeme," uvedl kouč Liverpoolu Jürgen Klopp.