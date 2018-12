Plzeň podle sázkařů doma prohraje, o pohárové jaro by však přijít neměla

Viktoria má nakročeno do jarní pohárové Evropy. Pokud její konkurent CSKA Moskva nebude bodovat na hřišti Realu Madrid, což se očekává, tak si fotbalisté Plzně mohou dovolit v posledním utkání ve skupině Ligy mistrů doma i prohrát s jistým postupujícím AS Řím. Zatímco bookmakeři dávají Vrbovu týmu naději, sázkaři mu nevěří.

Plzni nahrávají tradiční aspekty posledních prosincových zápasů ve skupinách. „AS Řím má jistý postup do další fáze Ligy mistrů a tím pádem nejspíš nenasadí top sestavu. V Čechách je navíc pro jižní národy v těchto dnech velmi nevlídno," vypočítává Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

Plzeň se v závěru podzimu zvedla. „Nakopl jí právě úspěch v Lize mistrů na hřišti CSKA. Navíc pro řadu zkušených hráčů může jít o poslední zápas v Lize mistrů v kariéře. Prestižní soupeř je sám o sobě motivací a ve hře je i štědrý finanční bonus za výhru," doplňuje Urbanec.

Proto i přes debakl v Římě 0:5 nasadila jeho kancelář kurz na výhru Plzně 2,64:1, tedy o setinu lepší než na výhru AS - 2,65:1. Remízu lze vsadit v kurzu 3,48:1. Na vyrovnané kurzy mají ale svůj názor sázkaři. Kdo by čekal rozložení sázek 50:50, má špatný odhad. Sázející celkem jednoznačně tipují výhru AS Řím - 86 %, na výhru domácích sází jen 6 %. Zbylých 8 % tipérů si zatím vsadilo na remízu.

„Sázkaře zřejmě stále ještě děsí domácí porážka Plzně s Realem 0:5, kdy to při inkasovaných gólech vypadalo, jako by hráli žáci proti dorostu," poukazuje Urbanec.

Viktoria se dostala do solidní formy

V prvním utkání v Itálii utrpěli svěřenci kouče Vrby debakl, navzdory tomu ale bookmakeři konkurenční Fortuny favorizují AS jen velmi mírně kurzem 2,6:1, rozdílem jediné desetiny. O postupujících do jarní fáze soutěže je rozhodnuto, což se pod motivací hostů nepochybně podepíše. Sázkaři ale u kanceláře i tak z 90 % preferují vítězství Římanů. V paralelním utkání skupiny Real Madrid - CSKA jsou jasným favoritem domácí (1,21:1, 98 % sázek).

Na výhru Plzně je aktuálně kurs 2,7:1 a na smírný výsledek 3,55:1, obě tyto varianty ale zaujaly shodně pouze 5 % sázkařů.

„Italové mají v povaze k zápasům, ve kterých o nic moc nejde, přistoupit poněkud lehkovážně, s čímž je potřeba trochu počítat. Stejně tak nulové teploty a těžký terén budou nahrávat domácím, kteří se v posledních zápasech dostali do solidní formy," říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„AS jsou pochopitelně nesrovnatelně kvalitnějším týmem, Západočeši by se ale měli pokusit nastalé situace využít. Těžko předpokládat, že by CSKA obralo o body Real, na postupu do Evropské ligy by se už tak jako tak nic změnit nemělo," dodává Hanák.

Odčiní římský masakr?

Fanoušci mají jasno o tom, jak večer zápas v Plzni dopadne, a to i přes vyrovnané kurzy, které vypsala i společnost Chance (2,64:1 na výhru Viktorie a 2,65 na vítězství AS Řím). Plzni věří jen sedm procent tipérů a stejný počet si myslí, že by mohlo loučení Západočechů s Ligou mistrů skončit alespoň nerozhodným výsledkem. Západočeši jsou tedy pro ně outsiderem.

"Plzeň je sice bez zraněného kanonýra Krmenčíka, ale góly střílí. Dá se čekat, že se nebude nudit ani jeden z brankářů," očekává útočně laděný zápas Markéta Světlíková, tisková mluvčí společnosti Chance.

Je jasné, že úřadující český mistr bude chtít odčinit italský masakr 0:5. Hned 86 % příznivců si ale myslí, že se to Viktorii nepovede a s AS Řím doma prohraje.