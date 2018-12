Plzeň chce odčinit debakl z Říma. Musíme změnit úplně všechno, velí Hrošovský

Byl to malér, to si všichni plzeňští hráči uvědomují. Vždyť začátkem října prohráli v druhém zápase Ligy mistrů s AS Řím na Stadio Olimpico hrůzně 0:5. „Jestliže chceme v odvetě uspět, musíme změnit úplně všechno," uvědomuje si slovenský legionář ve službách českého mistra Patrik Hrošovský před dnešní domácí konfrontaci, v níž se Viktoria rozloučí s účinkováním na nejprestižnější evropské klubové scéně.

Spousta věcí vám před utkáním nahrává. Třeba to, že Italové přijeli bez zraněného kanonýra Džeka, který vás v každém zápase trestal góly. Oddechli jste si?

Vzhledem k tomu, jakou proti nám má bilanci z posledních dvou zápasů, jde určitě o velkou výhodu. Zvlášť, když nám v Římě nastřílel hattrick. Ale nikdy to není jen o jednom hráči, i Patrick Schick je vynikající útočník.

A teď bude hrát v Čechách a nejspíš v základní sestavě soupeře…

Hlavně pro něho to bude hodně prestižní zápas.

Pro vás ne?

Pravdou je, že jsem proti němu už nějaké zápasy odehrál a moc dobré vzpomínky na něj nemám. Když jsem proti němu nastoupil teď na podzim v Lize národů v dresu Slovenska, dal nám gól v Trnavě i v Praze. Takže doufám, že se teď do třetice střelecky neprosadí.

Nejde jen o Džeka a Schicka, jde i o to, že by vám měla nahrávat i utrápená forma, v níž se AS Řím momentálně zmítá. Vnímáte, že Římané nejsou v ideálním rozpoložení?

Je to ale pořád AS Řím, klub s mnohem větším rozpočtem a možnostmi, než máme my. Viděli jsme ho v posledním ligovém zápase s Cagliari, v němž remizoval 2:2, takže jsme poznali, kde bychom ho mohli překvapit. Věřím, že to dokážeme.

Zvláště když vašemu soupeři o nic nepůjde. Postup do osmifinále Ligy mistrů má jistý, takže jeho prioritou je momentálně Serie A, kde je v tabulce až na osmém místě.

Možná je pro soupeře výhodou, že má postup v kapse. Jde ale o Ligu mistrů, takže nemyslím, že Italové přijeli zápas jen odehrát a tím nám úlohu ulehčili.

Vaší motivací by měla být i odplata za debakl v prvním střetnutí v Římě. Co musíte udělat, aby se podařila?

První zápas byl celý špatný, takže musíme změnit úplně všechno. Prohráli jsme 0:5, nedostali se do žádné šance, zatímco domácí tým jsme pustili do mnoha příležitostí. Věřím, že se na odvetu připravíme jinak. Zvlášť když jde o náš poslední zápas v Lize mistrů.

Panující počasí by vám v tom mělo být nápomocno...

V podobném počasí jsme hráli před dvěma týdny v Moskvě a vyhráli. Pokud by se to opakovalo, byli bychom jen rádi.

Zvlášť, když jde o vaše poslední vystoupení v Lize mistrů.

Škoda. Zápasy Ligy mistrů jsou pro nás všechny svátkem.