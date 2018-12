Trefa za 83 milionů! V první chvíli jsem nevěděl, co mám dělat, prohlásil plzeňský hrdina Chorý

Byl dojatý, tak tak zadržoval slzy. „Je to životní gól. Byl jsem po něm úplně mimo," soukal ze sebe plzeňský útočník Tomáš Chorý bezprostředně po středeční výhře nad AS Řím (2:1). Jeho trefa znamenala nejen vítězství v závěrečném duelu skupiny Ligy mistrů, ale také postup do jarní fáze Evropské ligy. Její hodnota? Přes 83 milionů korun (70 za výhru, 13 za postup).

Je to tam! Plzeňští fotbalisté si užívají vítězství v Lize mistrů nad AS Řím.

„Hledám slova, jsem z toho vedle. Z každého na hřišti nebo na lavičce bylo vidět, že jsme za výhrou šli, každý chtěl zápas zlomit. Musím smeknout před celým týmem, jak jsme se k utkání postavili a dotáhli ho do vítězného konce," rozplýval se Chorý.

Dorážel jste ránu Kovaříka. Měl jste vnuknutí, že brankář míč vyrazí právě k vám?

Šel jsem tam takzvaně na blind. Viděl jsem, že Kovi (Kovařík) zakončuje, říkal jsem si v duchu, že by se ke mně mohl míč odrazit. Ještě jsem přemýšlel, že bych si ho zpracoval, ale zaplaťpánbůh, že jsem hned hlavičkoval. Tlačil jsem balon očima, ať co nejrychleji spadne do brány. V první chvíli jsem nevěděl, co mám dělat. Tak jsem jenom běžel.(směje se)

Sestřih utkání Plzeň - AS Řím

Neobával jste se, že s mužstvem zamává vyrovnávací gól Italů?

Bylo patrné, že jsme se semkli. Cítíme, že nás nic nepoloží. Už v lize ve Zlíně jsme hráli dobře. Není vůbec snadné se přeorientovat na Champions League. My to zvládli, byli jsme na zápas skvěle nachystaní. Každý viděl, že na hřišti taháme jeden za druhého.

Nemuselo zůstat u jednoho gólu, v první půli jste na malém vápně o centimetry minul prudkou přihrávku Kovaříka...

Musím říct, že pár minut jsem to v hlavě měl. Ale nevím, jestli jsem pro mohl udělat víc. Koviho znám a vím, že střílí před bránu. Když jsme míč minul, zařval na mě: Vole, vždyť jsem ti říkal, že tam máš být.(směje se) Jenže já jsem tam fakt nohu už nestihl dát. Ale oklepal jsem se.

Skóroval jste ve třetím utkání v řadě. Nelitujete, že o víkendu končí podzim?

Nikdo neví, jak to bude pokračovat dál. Jsem samozřejmě rád, že pomáhám klukům góly. Myslím ale, že teď nerozhodují branky, ale týmový výkon. To musím vyzdvihnout.

Co říkáte vysoké porážce Realu s CSKA? Pokud byste nevyhráli, kvůli ní by šel dál ruský celek.

Upřímně, byl jsem hodně překvapený, když jsem výsledek viděl. O to víc si naší výhry cením. Vybojovali jsme si postup sami. Sedm bodů ve skupině je fantastický počin.

Po vysokých prohrách v Římě a doma s Realem to ovšem na postup nevypadalo. Na kontě jste měli jediný bod...

Pochopitelně, nevypadalo dobře. Nepsalo se o nás v dobrém. Ale Viktorka má obrovskou vnitřní sílu, jsme si ji vědomi. Prostě jsme si řekli, že to zlomíme. A došli jsme tam, kde jsme všichni chtěli být.

Koho si přejete pro první vyřazovací kolo Evropské ligy?

Těžko říct, ale možná někoho z Angličanů.