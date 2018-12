Real je naštval, tak Řím porazili. Vrba je prostě vítězný trenér, lebedí si plzeňský kapitán

Nevěřili svým očím, když na světelné tabuli během zápasu viděli, že Real doma s CSKA Moskva prohrává. Za této konstelace museli viktoriáni AS Řím porazit. „Skóre na San Bernabéu se mi zdálo naprosto nenormální. Svému týmu ale vždy věřím. Vzhledem k tomu, co se v Madridu stalo, mě vítězství a postup těší o to víc," radoval se kouč Pavel Vrba.