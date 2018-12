Do Plzně se sypou další peníze. Viktoria v Evropě vydělala už přes půldruhé miliardy korun

Specialista na postupy nosí jméno Pavel Vrba. Fotbalová Plzeň pod současným koučem přezimuje na evropské scéně i popáté, ve středu v dechberoucím představení porazila v závěrečném duelu ve skupině Ligy mistrů italský AS Řím (2:1) a ze třetí příčky postupuje do jarní části Evropské ligy. A do Doosan Areny se sypou další peníze. Jen díky triumfu nad Římem 83 milionů.

Je to tam! Plzeňští fotbalisté si užívají vítězství v Lize mistrů nad AS Řím.

To je ovšem jen „pakatel", celkově totiž vydělala v letošní Champions League jen na bonusech od UEFA 778 milionů korun. Když se sečtou Vrbovy výdělky ze všech pohárových účastí, vzejde závratná suma 1,638 miliardy korun!

Všechny postupy ze základních skupin některého z evropských pohárů má na „svědomí" jeden trenér: Pavel Vrba. „Jsem přesvědčený, že u pana Vrby funguje faktor X. Má v sobě kouzlo, nemůže jít o náhodu. A také má skvělý tým," říká obránce David Limberský, pamětník všech pohárových účastí Viktorie.

Hráči potřebují peníze na dárky, proto hráli tak dobře, vtipkoval trenér Pavel Vrba

„Když mrknu na statistiky, postupovali jsme opravdu jen pod ním. Vždycky nás skvěle připravil. Když čtyřikrát postoupíte ze skupiny, a je jedno, jestli jde o Ligu mistrů nebo o Evropskou ligu, už to něco znamená," tvrdí útočník Marek Bakoš, který na evropské scéně obstaral spoustu důležitých gólů Viktorie. „Nejde o náhodu, trenér Vrba má na tom obrovský podíl. Je prostě specialista na postupy," culí se Bakoš, jenž na podzim hostoval v Trnavě.

VRBOVY POSTUPY DO JARA 2011–2012 Liga mistrů, 3. místo ve skupině finanční profit: 280 milionů 2012–2013 Evropská liga, 1. místo ve skupině, osmifinále 85 milionů 2013–2014 Liga mistrů, 3. místo ve skupině 315 milionů 2017–2018 Evropská liga, 1. místo ve skupině 180 milionů 2018–2019 Liga mistrů, 3. místo ve skupině 778 milionů CELKEM 1,638 miliardy Pozn.: uvedené částky jsou v českých korunách

Západočeši se v Champions League drží osvědčených not. Všechny tři jejich útoky na třetí příčku vedly přes lepší vzájemnou bilanci se soupeřem ze třetího výkonnostního koše. Na podzim 2011 pod sebou nechali běloruský BATE Borisov, o dva roky později CSKA Moskva. Teď zvládli elitní ruský klub pokořit podruhé. „Není to ale tak, že se zaměřujeme na soupeře, který je nejvíc hratelný. I on je vynikající, rozpočtově také úplně jinde. Ale pochopitelně cítíme šanci přes něj přejít," podotýká Limberský.

Pod Vrbou přežili viktoriáni zimu v Evropě dvakrát i v Evropské lize (2012, 2017). Poté, co v prosinci 2013 odešel k české reprezentaci, všechny pokusy jeho nástupců zkrachovaly. Jeho návrat z května 2017 vrátil vše do starých kolejí: Plzeň zkraje letošního roku sehrála báječnou partii se Sportingem Lisabon o čtvrtfinále Evropské ligy. A teď dokonce s AS Řím, semifinalistou uplynulého ročníku Ligy mistrů!

Patří český tým do Ligy mistrů?

„V nadsázce, pan Vrba je takové naše štístko," culí se Limberský, podle něhož Plzeň motivují i názory a hlasy o tom, že Liga mistrů soutěží pro český tým. „Nemyslím, že tam nemáme co dělat. Možná si to myslí někteří fanoušci, jejichž tým v Lize mistrů není. Sedm bodů je skvělých, spousta mužstev jich získala méně, navíc předváděla horší hru," podotýká Limberský.

Z hlediska ekonomického profitu je nynější pohárová účast pohádková (viz tabulka). Částku tvoří 400milionový jackpot za účast v základní skupině, 176 milionů za dvě výhry a remízu ve skupině. A také prémie 202 milionů korun za postavení v pohárovém koeficientu poslední dekády.

Jeden díl bonusu má hodnotu 28,8 milionu, tým s nejlepším koeficientem (poslední vítěz Real Madrid) ze všech 32 účastníků získal 32 dílů, klub s nejnižším koeficientem díl jeden. Jelikož Viktoria dostala pod sebe hned šest klubů (Hoffenheim, Monako, Lokomotiv Moskva, YB Bern, CZ Bělehrad, AEK Atény), má nárok na sedm dílů.

„V Plzni děláme a jíme jen to, co známe," naznačil v letošním rozhovoru pro Právo šéf Viktorie Adolf Šádek, že Západočeši se snaží držet hesla: Neměň, co funguje. I proto loni znovu sáhl po Vrbovi. Byl to pro Plzeň miliardový jackpot.