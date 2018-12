Dva velké debuty během pěti dnů. Neskutečné, nikdy na ně nezapomenu, líčí Sadílek

Během pěti dnů stihl dva velké debuty. V pátek si Michal Sadílek poprvé zahrál za áčko PSV Eindhoven v Eredivisie, hned v úterý pak talentovaný 19letý záložník okusil na slavném San Siru proti Interu Milán také Ligu mistrů. „Zatím mi nějak nedochází, co všechno se stalo. Fakt neskutečné, užil jsem si to moc. Asi nikdy nezapomenu,“ líčí mladý fotbalista v rozhovoru pro stránky agentury Nehoda Sport, která ho zastupuje.

Byl to velký týden jeho debutů. V nizozemské lize pomohl k výhře 6:0 nad Excelsiorem Rotterdam a pak v Lize mistrů k remíze 1:1 na Interu. „Asi nejhezčí týden, který jsem jako fotbalista zažil. V člověku zůstane napořád," neskrývá Michal Sadílek velké emoce.

Uvědomuje si však, že premiérovými starty nic nekončí. „Jdu od zápasu k zápasu. Ani nevím, za koho budu hrát příští týden, třeba druhou ligu za juniorku... Soustředím se jen na další utkání a takhle k tomu budu přistupovat dál. Nestresuju se, že musím být zase aspoň na lávce s áčkem. Je to pro mě lepší," líčí český talent po návratu z Itálie.

Nominaci dostal až dvě hodiny před utkáním

Že na Interu usedne na lavičku náhradníků, se dozvěděl až dvě hodiny před utkáním. „Nominace je vždycky taková nejistá, protože dva hráči z kádru musí na tribunu. Já šel na lavičku, což byla první skvělá zpráva," líčí talent.

Na San Siro tedy dorazil pln očekávání. „Strašný humbuk, hodně fanoušků. Inter měl velkou šanci na postup, už od rozcvičky byla na stadionu neuvěřitelná atmosféra. A jak nastupovala naše základní sestava, pak začala hrát hymna Ligy mistrů, do toho sedmdesát tisíc fanoušků... Neuvěřitelné. Navíc jsme dobře začali, dali jsme gól. Inter byl sice lepší, měl víc šancí, ale nás zase držel brankář Zoet. Podal další skvělý výkon jako v předchozích zápasech skupiny," popisuje.

Vyčítá si inkasovaný gól

Sadílek se dostal na slavný trávník v 65. minutě místo Gutiho. „Kondičák mi řekl, že mám pět minut, abych se nachystal. Začal jsem si uvědomovat, že se stane, kvůli čemu jsem začal hrát jako malý kluk fotbal," říká nadšeně.

Víc nervózní byl před pátečním debutem v lize. Teď už přece jen trochu tušil, do čeho zhruba jde. Zápas skončil 1:1, což stálo Inter postup.

„Myslím, že to bylo v pohodě. Akorát jsem se hned po zápase díval na inkasovaný gól, protože jsem se v něm taky cítil namočený. Dobíhal jsem k Politanovi, který pak centroval na gól. Chtěl jsem vědět, co jsem mohl udělat líp. Obě naše křídla byla na druhé straně a já to dobíhal ze středu pole," vysvětluje Sadílek po své velké premiéře.