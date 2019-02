Zaniolo? Pro fotbalovou Itálii je devatenáctiletý římský mladík Zanioro

Titulní stránky italských novin zaplnilo jeho jméno. Samo sebou že i v různých přesmyčkách a hrátkách s literami. „Zanioro,“ spojila Gazzetta dello Sport část jména fotbalového talentu s italským výrazem pro zlato. "Il ragazzo D d´oro (zlatý chlapec)," přidává se Corriere della Sera. Aby ne, když devatenáctiletý Nicoló Zaniolo se stal v úterý v noci skutečným klenotem. Pro italský fotbal, pro AS Řím tuplem, neboť dvěma góly rozhodl osmifinálovou partii Ligy mistrů s Portem a postaral se o to, že Římané vůbec poprvé v historii porazili portugalského protivníka.

Sestřih osmifinále Ligy mistrů: AS Řím - Porto

A to není řeč o ceně Zaniola, která na transferové burze vyletěla během pár týdnů na dvojnásobek.

Římské AS ho před letošní sezonou směnilo s milánským Interem za Radju Nainggolana. Když přicházel, měl podle renomovaného serveru transfermarkt.com cenu 4,5 milionu eur. Po letošních zápasech v dresu AS, v nichž dal po gólu turínskému FC a milánskému AC, vyletěla jeho cena na dvojnásobek.

Zaniolo je pro římské AS Zanioro.

Transfermarkt odhaduje hodnotu devatenáctiletého záložníka na deset milionů eur.

Po osmifinále s Portem, kdy vstřelil dvě branky během šesti minut, vyletí jeho cena ještě výš.

Pro Římany skutečně zlatý chlapec. A tomu v úterý večer bylo 19 let a 225 dnů.

„Ale pro nás, kteří ho vidíme den co den, jeho výkony už překvapením nejsou. Na svůj věk má neuvěřitelnou kondici a fyzickou sílu, kterou umocňuje skvělou technikou. Už teď je skvělým fotbalistou, z něhož bude opravdový šampion," chválil římský poklad kapitán AS Daniele de Rossi.

„Skrývá se v něm skutečně velký talent. Musí proto dostat prostor k dalšímu růstu, ale zároveň musíme dohlédnout, aby rostl správným směrem," chválil svého mladého svěřence trenér Eusebio Di Francesco.

„Na tuhle noc nikdy nezapomenu, protože slavit góly před našimi fanoušky na jižní tribuně, to pro mě byly neuvěřitelné emoce. Teď ale hlavně doufám, že dám další branky. Pro můj klub ještě mnohem důležitější," rozplýval se Zaniolo po dvou trefách.

Stejně jako spoluhráči však litoval, že zůstalo jen u dvou branek a že v závěru dovolili Portu skóre snížit.

„Právě proto pro nás bude odveta v Portugalsku náročná. Musíme proto pokračovat stejně jako v prvním zápase. A hlavně nenabídnout soupeři příliš šancí, což se nám doma dařilo."

Pravdou je, že italský celek, v jehož kádru chyběl zraněný český legionář Patrik Schick, mohl jet k odvetě se slibnějším náskokem. Už v první půli orazítkoval Džeko tyč, ve druhém poločase ji trefil zase, čehož Zaniolo využil ke vstřelení druhého gólu.

„Trochu bizarnímu," poznamenal hostující kouč Sérgio Conceição.

„Štěstí vystřídala vzápětí smůla," povzdechl si španělský gólman mezi tyčemi Porta Iker Casillas, který zažívá už devatenáctou sezonu ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. „Výsledek 2:1 je ale spravedlivý a ponechává postupové šance oběma týmům. V Římě jsme hráli hodně opatrně, ale u nás na Estádio Dragão to bude jiné."

„A my na to máme. Charakter, individuality i potřebnou sílu. Už tím, jak jsme reagovali na druhou inkasovanou branku, jsme to dokázali," je kouč Conceição přesvědčený, že se svým týmem odvetu zvládne.

„Když budeme hrát v obraně stejně zodpovědně a zaměříme se víc na útok, pak docela určitě."