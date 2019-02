Český fotbal bude mít i v sezoně 2020/21 pět týmů v pohárech a dva zástupce v LM. Rozhodlo o tom vyřazení Curychu ve 2. kole EL s Neapolí. Vše bez ohledu na to, jestli ještě něco uhraje poslední český zástupce v tomto ročníku pohárů - pražská Slavia. Její postup do osmifinále Evropské ligy po výhře 4:1 v Genku navíc zajistil českým klubům posun na 13. místo žebříčku národních koeficientů UEFA.

Fotbalista Genku Ruslan Malinovskij (vpředu) a slávista Tomáš Souček v úvodním utkání play off Evropské ligy. Ilustrační snímek.

Klíčové místo v nejlepší patnáctce v žebříčku národních koeficientů UEFA mohl zajistit i postup Plzně, která však vypadla s Dinamem Záhřeb.

Stačilo však i očekávané vyřazení Curychu, jenž první zápas doma prohrál 1:3 a v odvetě italskému favoritovi podlehl 0:2.

Bodový přínos českých klubů v sezoně: Plzeň 2,2 Slavia 2,1 Jablonec 0,8 Olomouc 0,4 Sparta 0,2 Celkem 5,7

Zatímco v průběhu podzimu hrozilo, že český fotbal bude mít za dva roky jen čtyři zástupce v pohárech, poslední hrací dny Evropské ligy situaci zcela otočily. Po posledním podzimním kole se tuzemské kluby dostaly na dostřel elitní patnáctce a po úvodních zápasech vyřazovací části poskočily o dvě pozice na 14. místo, což byl největší posun v rámci celého žebříčku.

České kluby definitivně pod sebe dostaly aktuálně patnácté Dánsko, které už v pohárech zástupce nemá. Přeskočily i Švýcarsko.

Slavia je prvním českým (československým) týmem, kterému se v jarní části evropských pohárů UEFA podařilo na hřišti soupeře vstřelit čtyři góly. — CSFOTBAL (@fotbal_cs) 21. února 2019

Země helvétského kříže měla v tomto ročníku pohárů také pět týmů, české kluby už mohl ohrozit jen případný senzační obrat Curychu. Nic takového se nestalo.

Češi mají stále výraznou ztrátu 6,75 bodu na desátou příčku Turecka, která jako poslední zaručuje přímou účast v Lize mistrů. A téměř tři body na Rakousko na jedenáctém místě, které také teoreticky může přinést přímý postup do Ligy mistrů, jak se stalo Plzni v této sezoně. Na vylepšení umístění by Slavia mohla pomýšlet jen v případě postupu do finále.