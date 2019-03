Trapas století, sezona na h***o! Real se sbírá z ponížení, fanoušci žádají hlavu prezidenta Péreze

„Sezona na h...o," ulevil si bezprostředně po čtvrtečním duelu frustrovaný obránce Realu Carvajal. Přitom trpce po očku sledoval oslavné tance a výkřiky hráčů Ajaxu, kteří dokázali na San Bernabéu s přehledem smazat manko z úvodního zápasu (1:2).

Španělský reprezentant se nemohl vyjádřit líp. Čtyřgólová katastrofa, kterou obstarali Ziyech, Neres, Tadič a Schöne, byla jen dovršením madridského týdne hrůzy. Jednoho z nejčernějších v historii královského klubu. Bílý balet během sedmi dnů přišel o naději na tři trofeje! Všechny pády navíc utrpěl ve své chrámu San Bernabéu. Nejprve byl po porážce 0:3 vyřazen Barcelonou ze Španělského poháru, čtyři dny na to nezvládl ani ligové El Clásico (0:1), čímž nabral na Barcu nedostižnou ztrátu. Černý týden dovršil debaklem s Ajaxem.

„Nikdy jsem se v Realu necítil tak mizerně. Odvetu jsme totálně nezvládli, nemám pro to vysvětlení," zlobil se Carvajal. „Jasně, není lehké strávit dvě porážky s Barcelonou během krátké doby, ale proti Ajaxu jsme vyběhli s čistou hlavou. Jenže stačily dvě chyby a bylo hotovo. Musíme teď sezonu dohrát, pokud možno se ctí," dodal zdrcený Carvajal.

Možná v úterý na San Bernabéu, kromě vynikajícího výkonu Ajaxu, zafungoval i osud. Bílému baletu to spočítal za prosincové hanebné vypuštění závěrečného duelu ve skupině Ligy mistrů proti CSKA Moskva (0:3). S ruským celkem bojovala na dálku o třetí příčku Plzeň, jeho porážka by jí posunula do Evropské ligy bez ohledu na výsledek domácího utkání s AS Řím. Viktoriáni si ale postup nakonec uhráli sami vítězstvím 2:1.

Kvůli trestu pauzírující Sergio Ramos z Realu Madrid jen bezradně gestikuluje v lóži.

Sergio Perez, Reuters

Real nezvládl první souboj v play off od jara 2015, kdy byl v semifinále vyřazen Juventusem Turín. Vyhrát třikrát v řadě Ligu mistrů je obdivuhodné, bylo ale jisté, že dřív nebo později jeho nadvláda skončí. Jenže nikdo nečekal, že pád bude takový. Prohra 1:4 s Ajaxem je pro Real jednou z nejvyšších na San Bernabéu na evropské scéně. Není divu, že fanoušci Realu vyzývali během utkání k odstoupení prezidenta Péreze.

„Trapas století," nazval čtvrteční představení Realu španělský sportovní deník Marca.

„Tragédie! Real ztratil duši," stojí zase na titulní stránce serveru AS. Reakce trenéra Solariho?

Míč je v síti branky Realu Madrid po střele Davida Nerese z Ajaxu.

Manu Fernandez, ČTK/AP

„Nezvládli jsme to, bohužel nám chyběl kapitán," připomněl Solari trest pro Sergia Ramose, který pykal za úmyslnou žlutou kartu ze závěru úvodního duelu v Amsterdamu. Klíčový stoper zápas prožíval na tribuně, po čtvrtém gólu Ajaxu složil hlavu do dlaní.

„Je to pro nás těžký okamžik. Třikrát v řadě jsme vyhráli Championas League, teď jsme vyřazeni. Je to smutná chvíle v kontextu toho, co jsme předtím dokázali. Real se ale vždycky vrátí, a ještě silnější," doplnil Solari.

Je ale téměř jisté, že on u toho nebude. Nejpozději od léta převezme Real nový kouč. Mluví se o návratu José Mourinha, nebo kouči Tottenhamu Mauriciovi Pochettinovi nebo trenéru Juventusu Massimilianu Allegrimu.

