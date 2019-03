Dva opěvovaní hrdinové Tottenhamu: Kane trefil rekordní gól, Lloris vychytal stou nulu!

„Harry je borec, nejen já ho řadím mezi nejlepší útočníky na světě. Mám radost za něj," citovala britská média trenéra Mauricia Pochettina, jehož tým po tříbrankové domácí výhře (3:0) nepřipustil v Německu žádné drama.

Kane díky úterní trefě pod sebe odsunul Jermaina Defoea, s nímž měl od podzimu shodný počet branek. Ze čtyřiadvaceti gólů jich čtrnáct dosáhl v Champions League, zbylých deset v Evropské lize. „Harry Kane je rozený zabiják, takového hráče by chtěl mít v týmu každý," složil hvězdě Tottenhamu poklonu brankář Dortmundu Roman Bürki.

Opěvovaným hrdinou anglického mužstva ovšem nebyl pouze Kane, ale také brankář Hugo Lloris. Na stadionu Borussie si připsal 100. nulu za Tottenham ve všech soutěžích.

Fotbalisté Tottenhamu slaví postup do čtvrtfinále Ligy mistrů

Andrew Couldridge, Reuters

„Hugovo číslo je fantastické, v Dortmundu byl skvělý. Dovolili jsme soupeři poměrně dost šancí, určitě víc, než bych si představoval, ale Hugo byl prostě nepřekonatelný," rozplýval se Pochettino, který doufá, že domácí čtvrtfinále už Tottenham neodehraje v dočasném azylu ve Wembley, nýbrž na svém novém stadionu.

„Ptal jsem se na to vedení klubu, odezva byla pozitivní. Seděli jsme a bavili se, že by bylo báječné, poslouchat hymnu Ligy mistrů na našem novém stadionu. Věřím, že to dopadne," pověděl argentinský kouč. (neu)