Rozjetý Neymar pucuje rozhodčí: Penalta? Dali k videu čtyři chlápky, kteří vůbec nerozumí fotbalu!

Pařížský celek měl přitom osmifinále skvěle rozehrané, protože první zápas v Anglii vyhrál 2:0. Jenže v odvetě v Parku princů se dvakrát trefil Romelu Lukaku a i když v prvním poločase zvládl Juan Bernat vyrovnat, United nakonec vyhráli 3:1 a po pěti letech postoupili do čtvrtfinále.

Rozhodující gól dal ve čtvrté minutě nastavení Marcus Rashford z penalty, která se podle Neymara vůbec neměla kopat. "Je to ostuda! Dali k videu čtyři chlápky, kteří vůbec nerozumí fotbalu. To jsem ještě neviděl. Jak to mohla být penalta, když ho to trefilo do zad?" napsal i s použitím sprostého slova na instagramu Neymar, který zápas vynechal kvůli zranění.

Marcus Rashford z Manchesteru United proměňuje penaltu proti PSG.

John Sibley, Reuters

Jeho spoluhráči byli o poznání zdrženlivější. "Je těžké o vyřazení mluvit, je to hanba. Byli jsme ve formě, ale zase jsme skončili předčasně. Ale takový je fotbal a prosím fanoušky, aby nám odpustili," uvedl kapitán PSG Thiago Silva. "Jako každý rok se musíme zamyslet nad tím, co nám fungovalo a co ne. Abychom byli příště ještě silnější," řekl obránce Marquinhos.

Paris St. Germain sice od roku 2011 patří k nejbohatším klubu světa, ale v Lize mistrů došel nejdál do čtvrtfinále. Navíc bolestivé vyřazení neprožil poprvé - před dvěma lety v úvodním osmifinále doma rozstřílel 4:0 Barcelonu, jenže v odvetě utrpěl debakl 1:6 a vypadl.

Romelu Lukaku (vlevo) z Manchesteru United a Dani Alves z PSG.

Francois Mori, ČTK/AP

Podle předsedy klubu Násira Chelajfího nemá vedení v úmyslu po dalším neúspěchu nějaké ukvapené kroky, jako odvolání trenéra Thomase Tuchela. "Je to obrovské zklamání. Nechápu, jak se to mohlo stát," citoval katarského funkcionáře deník L'Equipe. "Musíme něco změnit, ale trenérovi věříme. Všechna rozhodnutí musíme udělat s chladnou hlavou," dodal.