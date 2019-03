Ukázal, že i oni mají koule, bral trenér Atlétika s nadhledem Ronaldovu odplatu

Byli přesvědčeni, že na ně fotbalisté Juventusu ani tentokrát mít nebudou. Vždyť Atlético se s ním na evropské pohárové scéně utkalo do úterního večera Ligy mistrů třikrát a ani jednou s ním neprohrálo. Ba co víc, nedostalo od Italů ani jeden gól. Počtvrté ale bylo všechno jinak. Barvy turínské Staré dámy navlékl Cristiano Ronaldo a třemi góly postavil historické statistiky na hlavu.

„Ale to je normální. Je to jeden z nejlepších fotbalistů na světě a zase to předvedl," uznal trenér Atlétika Diego Simeone, že úterní odvetu Ligy mistrů proměnil CR7 ve svou grandiózní galashow vyšperkovanou už osmým hattrickem, který v Champions League nastřílel.

A že ji korunoval stejným gestem, jakým Simeone popudil po prvním utkání nejen hráče a fanoušky Juve, ale většinu fotbalových příznivců po celém světě? Že se i jeho vlastní otec do kamer argentinské televize omlouval za to, co syn vyváděl, když celému světu ukazoval, že on a jeho svěřenci mají cojones, tedy koule?

Obscénní gesto trenéra Atlétika vzbudilo spoustu nevole.

BT Sport

„Určitě myslel na své fanoušky stejně, jako jsem na ně myslel já u nás ve Wandě. Stejně jako já jim říkal, že i oni mají cojones," přešel argentinský kouč ve službách Atlétika s nadhledem Ronaldovo gesto, za které on dostal od disciplinární komise UEFA pokutu 20 tisíc eur.

„V prvním zápase neměl Cristiano šanci, v odvetě se dostal do tří a všechny proměnil," uznával i elitní kanonýr Atlétika Antoine Griezmann do mikrofonů, že Ronaldo měl nad ním i všemi jeho spoluhráči jasně navrch.

„Vybrali jsme si špatný den, takže jsme v prd...," neskrýval francouzský legionář rozčarování, které Rojiblancos po prohře a vyřazení prožívali. „Ve všem měli nad námi navrch, stejně jako my nad nimi v prvním zápase. Cítím se provinile a nevím, jak se omluvit své rodině, natož fanouškům."

„Prostě jsme nebyli schopni najít způsob, jak je zatlačit a dát jim gól, který jsme potřebovali k postupu," mínil obránce Diego Godín, že nikoli jen chybující defenzíva, jindy chlouba a silná zbraň jeho mužstva, ale naprostá sterilita v útoku byly příčinou vyřazení.

„Dělali jsme chyby a udělali jich mnoho. Juventus vyhrál zaslouženě, protože zvládl odvetu daleko lépe takticky, zatlačil nás k bráně, získával odražené míče a byl lepší než my. Po takové hře, jakou předvedl, mu musím jen poblahopřát," uznal tentokrát trenér Simeone bez výmluv, narážek a jakýchkoli gest, že jeho tým na Starou dámu neměl v odvetě cojones.