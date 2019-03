Messiho odpověď Ronaldovi! Dva góly, dvě asistence, rekord Barcelony a penalta á la Panenka

Věděli, co Lionel Messi dokáže a čeho je schopen, přesto na něho trenér Lyonu Bruno Génésio žádného osobního strážce nenasadil. „Skutečně jsme neměli žádný ,antiMessi´ plán. Hráč takových kvalit a s takovým fotbalovým talentem se totiž těžko brání,“ potvrzoval střelec jediného gólu Francouzů Lucas Tousart, že hvězdný Argentinec dostal v osmifinálové odvetě Ligy mistrů prostor a hlavně volnost, aby hrál a demonstroval, co dovede. Výsledný účet byl pro hosty krutý - Messi jim dva góly dal a na dva další nahrál. A vyřadil je ze hry.

„On je prostě génius, který dokáže věci, které nikdo jiný nesvede. Občas je prostě nezastavitelný," nezbylo než konstatovat trenérovi Lyonu, že jeho tým nebyl ani první, ani poslední, koho brilantní Messi zničil.

Vždyť v Lize mistrů skórovala argentinská hvězda už v osmnáctém zápase v řadě, což je bilance téměř neskutečná.

„Když si vezme míč, je to to nejlepší, co se může stát, protože si mohu být jistý, že chystá něco výjimečného. Proto je pro nás tak důležitým hráčem," přiznával i trenér Barcelony Arturo Vidal, že Messi je pro Katalánce nepostradatelný.

I třeba pro způsob, jakým pojal za bezbrankového stavu exekuci pokutového kopu. Ve stylu Panenky. Dloubákem - pro změnu katalánským - doprostřed brány.

„Netušil jsem, že hodlá něco podobného udělat, ale nepřekvapuje mě to. Jen to dokládá jeho neuvěřitelnou chladnokrevnost," usmíval se spokojený Vidal, pod jehož vedením vytvořila Barcelona ve středu v noci nový rekord Ligy mistrů.

Na Camp Nou neprohrála už třicátý zápas Champions League v řadě, čímž trumfla Bayern Mnichov. Ten od března 1998 do dubna 2002 natáhl svou sérii „jen" na 29 utkání.

„Za stavu 2:1 jsme si prožili sice trochu nervů, protože jsme dovolili do té doby neškodnému soupeři hrát, ale naštěstí jsme dali brzy třetí gól a měli zase zápas pod kontrolou," glosoval partii s Lyonem Messi, který si připsal na konto rovněž jeden rekordní zápis, i když jen klubový. Odehrál totiž v Lize mistrů za Barcelonu 131. zápas, takže překonal Andrése Iniestu, který má na kontě o utkání méně.

Především jeho zásluhou je Barcelona jediným španělským klubem, který postoupil už podvanácté po sobě do čtvrtfinále Ligy mistrů, kde bude čelit převaze čtyř anglických mužstev. A také turínskému Juventusu s největším Messiho rivalem a sokem Ronaldem.

„Viděl jsem Cristiana, jak skvěle zahrál proti Atlétiku, je momentálně opravdu v mimořádné formě. Byla by to pro něho i Lea ve čtvrtfinále hodně prestižní konfrontace. Ale prestižní bude s každým soupeřem, kterého nám páteční los určí," nechtěl trenér Barcelony ani náznakem přiblížit, jakého protivníka by si v dalším kole Ligy mistrů přál.

Jedno však věděl Vidal zcela jistě.

„Leo je pro tuto soutěž neuvěřitelně mentálně naladěný a hraje v ní neuvěřitelné zápasy. Ten proti Lyonu byl jedním z nich."

Ani Messi nebyl ovšem sdílnější. „Jsme spokojeni, ale je čas připravit se na nejtěžší utkání, která teď přijdou. Se všemi potencionálními soupeři to bude komplikované. Ajax třeba dokázal, že má báječný tým plný talentovaných kluků, kteří nemají strach z nikoho," připomněl senzační výhru a postup nizozemského celku na úkor Realu Madrid.