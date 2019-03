Chtěl bych, aby se Klopp stal trenérem Bayernu. To by byl vrchol, tvrdí Císař Franz

„Císařova“ slova se určitě neposlouchala trenérovi Bayernu Niku Kovačovi dobře. „Přál bych si, aby se Jürgen Klopp stal jednou trenérem Bayernu. On a Bayern, to by byl vrchol. On Němcům ukázal, co je to rychlý, atraktivní fotbal,“ promlouvala třiasedmdesátiletá legenda bavorského klubu a samozřejmě i německého fotbalu Franz Beckenbauer do mikrofonů Sky Sports poté, co Kloppův Liverpool vyhrál v Allianz Areně v osmifinálové odvetě Ligy mistrů 3:1 a Bayern vyřadil.