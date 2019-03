Šlágry Ligy mistrů dopoledne? Kvůli asijskému trhu klidně!

Něco se děje a fotbalová Evropy se musí připravit na velké reformy Ligy mistrů. Za nitky tahají především nejmocnější bohaté kluby, a tak se české týmy budou muset nachystat, že vstup do milionářské soutěže se jim o dost ztíží. Nejbližší sezony ještě proběhnou po staru, revoluční změny by měly vstoupit do praxe v roce 2024.