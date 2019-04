Liverpool má nakročeno do semifinále Ligy mistrů. Ostrovní derby rozhodl Korejec Son

Hned po první konfrontaci s Portem má Liverpool nakročeno do semifinále Ligy mistrů. V úvodní čtvrtfinálové partii totiž vyhrál na svém stadionu nad portugalským protivníkem 2:0, takže příští středu bude na Estadio do Dragao nastupovat ve víc než slibné pozici. To ostrovní derby mezi Tottenhamem a Manchesterem City toho tolik o postupujícím nenapovědělo. Domácí Spurs sice vyhráli gólem Korejce Sona 1:0, ale odveta příští středu na Etihad Stadium bude hodně otevřená.