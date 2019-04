Nevypadá to dobře. Tottenham draze zaplatil za výhru ve čtvrtfinále Ligy mistrů

Kane po necelé hodině hry doplatil na střet s Fabianem Delphem, po němž si poranil kotník tak, že nebyl ani schopen odejít ze hřiště po svých. Stadion opouštěl o berlích s nepříliš velkou nadějí, že si v této sezoně ještě zahraje fotbal.

„Doufáme, že to nebude nic vážného a dá se dohromady co nejrychleji to bude možné, ale nevypadá to dobře," přiznal na tiskové konferenci Pochettino.

Ve středu podstoupí hvězdný forvard celou řadu vyšetření, k určení definitivní diagnózy je ale potřeba, aby mu nejprve splaskl otok.

Zdálo se, že Pochettino si s Delphem kvůli zranění týmové hvězdy vyměnil hodně ostrá slova, po zápase už ale kouč volil klidný tón.

Hvězda Tottenhamu Harry Kane během čtvrtfinále Ligy mistrů proti Manchesteru City.

Peter Nicholls, Reuters

„Mluvil jsem s Delphem o situaci a o tom, co se stalo, protože se zdál být naštvaný. Snažil jsem se mu vysvětlit, že nebylo úmyslem ani jeho, ani Harryho jeden druhého zranit. Řekl jsem mu také, že měl štěstí, protože mohl na základě videa dostat červenou kartu," vysvětloval.

Kanea nicméně dokázal v utkání skvěle nahradit Korejec Son Hung-min, který v době sílícího tlaku soupeře dokázal vstřelit vítězný gól a přiblížil tak svůj tým semifinále Ligy mistrů. Odveta v Manchesteru však bude ještě hodně otevřená.

Fotbalista Tottenhamu Son Hung-min po vítězném gólu ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti Manchesteru City.

Adam Davy, ČTK/AP

„Nemám pocit, že jsme hráli špatně. Výsledek ale dobrý není. Uvidíme, jak se proměníme na domácím stadionu před vlastními fanoušky," hodnotil duel trenér City Pep Guardiola, jehož tým měl hned v úvodu možnost zahrávání pokutového kopu, který neproměnil Sergio Agüero.