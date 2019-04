Poklona, Cristiano! Uzdraveného dravce chválili i hráči Ajaxu

Znovu byl ústřední postavou jednoho z favoritů letošního ročníku fotbalové Ligy mistrů, zase to byl on, kdo skóroval. Cristiano Ronaldo sice téměř tři týdny nehrál kvůli zranění stehna, ovšem ve středu v úvodním čtvrtfinále Champions League na hřišti Ajaxu Amsterdam byl stejně jako v osmifinále s Atléticem Madrid klíčovým hráčem Juventusu. Postaral se o jediný gól italského celku a po remíze 1:1 si za to vysloužil několik poklon i od hráčů soupeře.

"Ronaldo je ve vápně jako dravec. A to je spolu s talentem jeho hlavní devíza. Jakmile vidí šanci, a stačí mu i ta nejmenší skulinka v obraně, tak jde za ní a je neuvěřitelně rychlý," uvedl stoper Ajaxu Matthijs de Ligt. "Když se dostane takhle ve vápně k míči, tak je téměř jisté, že dá gól. Dělá to tak už patnáct let, je to vynikající hráč. Za to si zaslouží poklonu," přidal záložník Frenkie de Jong.

Ronaldo otevřel skóre zápasu v závěru prvního poločasu a v Lize mistrů dal už 125. gól. V čele historické tabulky střelců navýšil náskok před Lionelem Messim z Barcelony, který v souběžně hraném utkání na hřišti Manchesteru United vyšel střelecky naprázdno, na 17 zásahů. "Ronaldo opět ukázal, že je to hráč jiné úrovně. Má úplně jiný pohyb a načasování než ostatní," pochvaloval si trenér Juventusu Massimiliano Allegri.

Cristiano Ronaldo z Juventusu po gólu proti Ajaxu.

Peter Dejong, ČTK/AP

Portugalský mistr Evropy nastřádal během své kariéry ve čtvrtfinálové fázi Ligy mistrů už 24 gólů, o čtyři více než Messi a španělský kanonýr Raúl dohromady! Zatímco hvězdný Argentinec v uplynulých 12 partiích mezi elitní osmičkou Champions League neskóroval a jeho poslední zásah se datuje ze čtvrtfinále roku 2013 proti PSG, Ronaldo se od té doby trefil hned šestnáctkrát.

Vedení Juventusu však vydrželo po přestávce necelou minutu, pak vyrovnal po individuální akci David Neres. "Dostali jsme rychle gól a i když nás to nesrazilo, tak jsme byli trochu v šoku a Ajax začal mít navrch. Hodně nás napadali, tím nám sice otevírali prostor k brejkům, ale my toho nedokázali využít," uvedl Allegri.

Míč míří do brány Ajaxu. Ležící Cristiano Ronaldo z Juventusu se může začít radovat.

Wolfgang Rattay, Reuters

"Proto jsem nasadil hodně technických hráčů, abychom se z jejich presinku dostali technikou a kombinací," řekl italský kouč s tím, že v domácí odvetě se musí Juventus výrazně zlepšit. "Několika hráčům Ajaxu hrozil karetní trest, ale přesto hráli agresivně, my jsme toho nedokázali využít. Moc jsme je nepotrápili," uvedl Allegri.