Senzace v podání Ajaxu! Po Realu vyřadil dalšího giganta a je v semifinále LM. Messi řídil demolici United

Velikým překvapením skončil odvetný čtvrtfinálový zápas Ligy mistrů mezi fotbalisty Juventusu Turín a Ajaxu Amsterdam. Po remíze 1:1 z úvodního duelu zvítězil nizozemský tým v Itálii 2:1 a raduje se tak z postupu do semifinále. Ve druhém úterním zápase smetla Barcelona Manchester United i díky dvěma brankám Lionela Messiho 3:0 a po úvodní výhře 1:0 si zajistila klidný postup.

Matthijs de Ligt se raduje z branky do sítě Juventusu

Cristiano Ronaldo překonal hostující obranu a poslal domácí tým do vedení

Lionel Messi slaví branku do sítě Mancheteru United

Lionel Messi slaví branku do sítě Manchesteru United

Mladý celek Ajaxu Amsterdam se postaral na scéně Ligy mistrů o další zázrak. Ve čtvrtfinálové odvetě totiž vyhrál v Turíně nad favorizovaným Juventusem 2:1 a po obhájci titulu Realu Madrid vyřadil i Starou dámu. Mezi poslední čtyři týmy v Champions League postoupil poprvé od sezony 96/97.

Dvakrát spěchal francouzský sudí Turpin k monitoru, protože se potřeboval utvrdit, zda má vstřelené góly uznat. Při Ronaldově hlavičce totiž skončil Veltman z Ajaxu na trávníku, a on si nebyl jistý, kdo ho po rohovém kopu poslal v tlačenici před bránou Onana k zemi.

Cristiano Ronaldo slaví úvodní gól zápasu

Massimo Pinca, Reuters

Na obrazovce se přesvědčil, že hráči Ajaxu byli bez viny. To De Light, který měl Ronalda střežit při standardních situacích, povalil vlastního spoluhráče. Ani to mu ale nepomohlo. K Ronaldovi se nedostal, ten skóroval a rozhodčí jeho hlavičku posvětil.

Branku van de Beeka také, i když musel situaci rovněž prozkoumat na videu. Nebyl si jistý, zda jednadvacetiletý útočník nestál v okamžiku Zijachovy přihrávky v ofsajdu. Nestál! De Sciglio se zapomněl vzadu, a když si uvědomil svou chybu, snažil se ji odčinit alespoň tím, že zvedl ruku a reklamoval postavení mimo hru.

Marně, protože i tuhle branku video posvětilo a sudí ji uznal.

Cristiano Ronaldo se postaral o úvodní gól Staré dámy

Luca Bruno, ČTK/AP

I z toho je patrné, že favorizovaný Juventus měl už v první půli s mladým týmem Ajaxu neskonalé problémy. V druhé ještě větší, neboť Nizozemci jako by se rozvzpomněli na osmifinálovou odvetu s Realem a spustili naplno svůj ofenzivní fotbal plný pohybu, rychlých startů, nápaditých přihrávek a šancí.

Až do 68. minuty stálo při Staré dámě štěstí, neboť Van de Beek a po něm dvakrát Zijach mohli skóre otočit. Co se nepovedlo jim, svedl hlavičkující De Ligt. Po rohovém kopu se prodral mezi dva domácí obránce a zaslouženě dostal Ajax do vedení.

Fotbalisté Ajaxu se radují z vyrovnávací branky

Massimo Pinca, Reuters

A kdyby Neres sedm minut na to sám před Szczesnym využil další obrovskou šanci, mohlo být rozhodnuto definitivně. Brazilský legionář ovšem přehodil nejen domácího gólmana, ale i bránu, takže Juventus ještě dýchal. Zvlášť, když třetí gól Zijacha neplatil pro ofsajd.

Jenže Ronaldo si penaltu po zákroku De Ligta nevymodlil, za ruku Blinda v šestnáctce se také nepískala a Ajax tak mohl slavit po dvaadevaceti letech senzační postup do semifinále Ligy mistrů, kde narazí na lepšího z dvojice Manchester City/Tottenham.

Matthijs de Ligt se raduje z branky do sítě Juventusu

Alberto Lingria, Reuters

Messi zničil naděje United

V osmifinále vyřadili fotbalisté Manchesteru United senzačně Paris Saint-Germain, jenže proti Barceloně neměli nárok. Doma s ní prohráli vlastním gólem Shawa, v odvetě nad nimi podepsal ortel během dvaceti minut Messi, jehož dvě trefy poslaly Katalánce do semifinále.

Těžko soudit, kolik záběrů kamer měl německý sudí Brych na Camp Nou k dispozici a na jaký se rozhodl podívat. Možná se stejně jako v neděli v Edenu Karel Hrubeš spokojil jen s jedním či dvěma, takže zákrok Brazilce Fred na Rakitiče pronikajícího do šestnáctky za faul nepovažoval a původně nařízený pokutový kop odvolal.

David de Gea se dopustil obrovské chyby

Sergio Perez, Reuters

Jasně že se Messi, Suárez, Piqué čertili. Pochopitelně že Camp Nou bouřil. Ovšem jen čtyři minuty. Necelých 240 vteřin totiž potřebovala Barcelona, aby dala zapomenout na právě prožitý pocit křivdy.

Nebo spíše Messi takovou dobu potřeboval.

Nejdřív využil trestuhodnou chybu chybu Ashley Younga, který ve snaze odkopnout balon trefil Rakitiče, Messi se zmocnil míče, a protože Smalling ho jen stínoval, poslal Argentinec De Geovi první pozdrav.

Lionel Messi slaví branku do sítě Mancheteru United

Sergio Perez, Reuters

A za čtyři minuty ho obdaroval druhým. Po souboji Rakitiče s Fredem zase sebral míč, opět našlápl k šestnáctce a vypálil. Nijak prudce, natož pak nějak přesně, jenže gólmanovi Manchesteru United proklouzla střela pod tělem.

Desátá trefa argentinské hvězdy v letošním ročníku Ligy mistrů tak už po dvaceti minutách otevřela Barceloně bránu do semifinále dokořán.

A po hodině hry jimi už Katalánci procházeli s rukama nad hlavami. Coutinho totiž ke dvěma Messiho gólům parádní třetí a Rudí ďáblové od té chvíle už jen vyhlíželi konec zápasu.

Barcelona totiž pokračovala v ofenzivním fotbalu, kterým svého soupeře jasně přehrávala a v klidu dovedla zápas do vítězného konce.