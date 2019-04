Trefil semifinále Ligy mistrů. Když ho hrál Ajax naposledy, nebyl hrdina ještě na světě

Matthijs de Ligt ještě nebyl na světě, když před dvaadvaceti lety hrál Ajax naposledy semifinále Ligy mistrů. Také s Juventusem, který nad ním měl ovšem tehdy dvakrát navrch a vyřadil ho. Devatenáctiletý nizozemský mladík se ale pomstil turínské Staré dámě za své předchůdce a postupem mezi čtyři nejlepší celky Champions League pasoval Ajax do role největšího překvapení letošního ročníku prestižní soutěže.

Matthijs de Ligt se raduje z branky do sítě Juventusu

„Bizarní. Neuvěřitelné. Tohle snad ani není normální," nemohl najít kapitán Ajaxu před televizními kamerami slova po senzaci, o kterou se jeho tým postaral.

„Vyřadili jsme Real Madrid a teď i Juventus. Myslím, že si budou ještě dlouho pamatovat, jak silným mužstvem jsme," kroutil De Ligt nevěřícně hlavou. Byl právě on, kdo dal domácím druhý gól.

Vítězný a postupový.

„Šel jsem do hlavičkového souboje s domácími obránci trochu jako blázen, protože už předtím jsme měli několik šancí, které zůstaly nevyužity," líčil okamžik, kdy se ve výskoku vklínil mezi beky Juventusu a hlavou překonal brankáře. Umocnil tak vyrovnávací trefu De Beeka, kterou muselo posvětil video.

„Byl jsem si jistý, že jsem v žádném případě nestál v ofsajdu. Vždyť jeden z italských obránců na mně doslova visel," tvrdil Donny van de Beek, že neměl sebemenší obavy, že by snad francouzský sudí Turpin jeho branku na 1:1 neuznal.

Fotbalisté Ajaxu se radují z vyrovnávací branky

Rozhodčí ji potvrdil a Ajax mohl ve druhé půli rozehrát skvostnou partii vrchovatě naplněnou ofenzivním fotbalem, spoustou šancí, a nakonec i druhým gólem De Ligta.

Mohl se opakovat výsledek z Madridu

„Klidně jsme mohli vyhrát zase 4:1, jako na San Bernabéu. Byl by to lepší a zasloužený výsledek," připomínal De Beek senzační vítězství Ajaxu v osmifinálové odvetě nad Realem Madrid.

„Ale na tom teď nezáleží, protože jsme v semifinále. Kdybychom něco takového řekli před začátkem Ligy mistrů, lidé by se jen zasmáli. I my si teď připadáme, jako bychom se zbláznili. Je to skvělé pro celý holandský fotbal. A zvláštní pro Ajax."

„Opravdu jsme měli vyhrát vyšším rozdílem, protože jme po přestávce dominovali," připojil se ke spoluhráčům Frenkie de Jong. „Jakmile jsme vyrovnali na 1:1, bylo to pro Juventus těžké. Věděl, že jestliže skórujeme ještě jednou, bude pro něj obtížné postoupit. Najednou se otvíraly a zvětšovaly prostory a my toho využívali. Vpředu máme kreativní hráče, v defenzivě si počínáme pozičně velice dobře."

Trenér Erik ten Hag byl pochopitelně také navýsost spokojený. Vždyť dovést tak mladé mužstvo do semifinále Ligy mistrů, to je opravdový kumšt.

„Byl to úplně jiný zápas než v osmifinále na Bernabéu. Zpočátku to byla fyzická bitva, v níž jsme museli překonat bouřku, kterou Juventus spustil. Ale organizace naší hry až na pár momentů fungovala," glosoval zápas a výkon svých svěřenců.

Fotbalisté Ajaxu Amsterdam slaví překvapivý postup

„Po změně stran už jsme měli víc prostoru a mohli jsme hrát fotbal. Náš fotbal. Připravili jsme si tři čtyři stoprocentní šance a měli jsme proto utkání rozhodnout mnohem dřív," připomínal příležitosti De Beeka, Zijacha či Nerese.

„Jsme v semifinále a už se všichni ptají, zda můžeme ještě pokračovat. Další zápasy budou velice obtížné, ale v posledních dvou kolech jsme vyřadili dva velké favority Real a Juventus, takže kdo ví?!" netajil devatenáctiletý De Ligt, že si Ajax určitě v semifinálové konfrontaci troufne i na lepší tým z dvojice Tottenham - Manchester City.