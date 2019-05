Slavii se může do cesty za zlatým pokladem postavit Ajax. Plzeň by měla los snazší

Domácí titul ještě nemají, ale už jen totální kolaps by o něj mohl sešívané připravit. Fotbalisté pražské Slavie věří, že si ho pojistí již dnes odpoledne v Ostravě. Na jejich zaváhání čeká ještě Plzeň. Oba kluby se už rozhlížejí, na koho mohou v létě narazit v předkolech Ligy mistrů. Viktoria má v pohárové Evropě vyšší koeficient než sešívaní, a tudíž i lepší nasazení.

Senzace mohla být dokonalá. Vyřadili Real Madrid i Juventus, v semifinále jim pak až poslední střela Tottenhamu vzala velký sen. Právě fotbalisté Ajaxu Amsterdam se mohou sešívaným postavit do cesty za zlatým pokladem, který start v základní skupině Ligy mistrů skýtá.

Český šampion k němu bude mít relativně blízko. Kvalifikaci začne až v posledním 4. předkole, jemuž se říká play off. Zaručuje příjemnou jistotu, vyřazené týmy se z něj přesunou rovnou do skupiny Evropské ligy.

Pravděpodobní soupeři v play off Ligy mistrů pro Slavii: Ajax Amsterdam Celtic Glasgow FC Kodaň Dinamo Záhřeb

Český vicemistr bude muset začít již ve druhém předkole nemistrovské části Ligy mistrů.

Všechny ligové soutěže v Evropě ještě nejsou dohrány, přesto je většina účastníků kvalifikace Champions League známá. Plzeň by byla při losu play off mezi čtyřmi nasazenými, Slavia mezi čtyřmi nenasazenými. Proto je rozdílný výběr jejich možných soupeřů.

Narazit lze i na papírově slabší soupeře

Ajax hrozí jen Slavii. Spolu s ním mají nejvyšší koeficient Celtic Glasgow, FC Kodaň a Dinamo Záhřeb.

Všechny čtyři týmy ovšem budou muset do play off projít z nižších předkol, jako nejtěžší soupeři se jim tam rýsují PAOK Soluň či APOEL Nikósie.

Pravděpodobní soupeři v play off Ligy mistrů pro Plzeň: Dinamo Záhřeb BATE Borisov Young Boys Bern FK Astana

Pokud by favorité vypadli, pak lze samozřejmě v play off narazit na papírově slabší soupeře, což si bude český mistr přát.

Pokud by titul obhájila Plzeň, protivníka pro play off by si nejspíš vybírala ze čtyřlístku Dinamo Záhřeb, Borisov, Young Boys Bern a Astana.

Závěr sezony na domácí scéně každopádně režírují sešívaní, kteří mají dvě kola před koncem pětibodový náskok na Viktorii.

Slávisté tak již dnes mohou slavit titul. V předposledním kole nadstavby potřebují v Ostravě uhrát alespoň bod, prvenství jim zároveň může zajistit zaváhání druhé Plzně v souběžně hraném zápase v Liberci.