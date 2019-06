Klopp věří, že na sedmý pokus finále konečně vyhraje. Vždyť jen hloupí idioti zůstávají na podlaze a čekají na další porážku

12. května 2012, Berlín - finále Německého poháru Borussia Dortmund - Bayern Mnichov 5:2 - Sezona končící velkým Kloppovým triumfem. Nejprve dovedl Borussii k obhajobě mistrovského titulu, pár dnů na to potupil v pohárovém finále Bayern. „Byla to ta nejúžasnější věc, kterou jsem mohl zažít," rozplýval se Klopp po utkání na Olympijském stadionu, které rozhodl hattrick Lewandowského a góly Kagawy a Hummelse. „Těžko lze slovy vyjádřit, co zažíváme, protože double je něčím neuvěřitelným."