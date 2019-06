Zadek krásky zná celý svět. Hráči ze mě nemohli odtrhnout oči, směje se

Zadek téhle krásky zná od sobotního večera takřka celý fotbalový svět. Půvabnou blondýnku Kinsey Wolanski to ale netrápí, naopak se cítí úžasně. Od chvíle, co narušila finále Ligy mistrů v Madridu, když polonahá vběhla na trávník, narostl počet lidí, co ji na sociálních sítích sledují o celé dva miliony. „Ale sledovali mě i hráči na trávníku. Takový Harry Winks ze mě nemohl odtrhnout oči," směje se dvaadvacetiletá dívka.