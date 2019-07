Plzeň vstupuje do hry o Ligu mistrů. Na Olympiakos zbývá posledních 1500 vstupenek

16.7.

Odvetné zápasy 1. předkola fotbalové Ligy mistrů: Feronikeli (Kos.) - The New Saints (Wal.) 0:1 (0:0), první zápas 2:2, postupuje The New Saints; Crvena Zvezda Bělehrad - Suduva Marijampole (Lit.) 2:1 (2:0), první zápas 0:0, postupuje Crvena Zvezda.