Deli do Plzně nepřijede! Pokud Viktoria přečká řecké peklo, zamíří do Turecka...

Vstupují do závěrečné fáze přípravy na úterní úvodní duel 2. předkola Ligy mistrů s Olympiakosem. Již dnes po poledni se však fotbalisté plzeňské Viktorie dozvěděli dalšího soupeře pro případ, že přes řeckého protivníka přejdou. Narazili by na turecký Istanbul Basaksehir. Přisoudil jim ho los ve švýcarském Nyonu. První zápas by Západočeši odehráli 6. nebo 7. srpna venku, domácí odvetu pak 13. srpna.