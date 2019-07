FOTBAL ONLINE: Cesta za zlatým pokladem začíná! Plzeň hraje doma s Olympiakosem

Jdou se bít o hotový zlatý poklad. Vždyť postup do hlavní soutěže skýtá zisk blížící se 400 milionům korun... Fotbalisté Plzně dnes vstupují do kvalifikace o účast v Lize mistrů. Ve druhém předkole hrají proti favorizovanému Olympiakosu Pireus, příští týden je čeká náročná odveta v Řecku. Zápas se hraje od 19:00, přímý přenos vysílá ČT sport, online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

Viktorii může povzbudit stoprocentní vstup do nového ročníku domácí ligy. Po dvou kolech má šest bodů, soupeř ještě řeckou ligu nerozehrál.

Plzeňští se v letech 2011 a 2013 probojovali z druhého předkola až do hlavní fáze Ligy mistrů, ale poslední tři pokusy Viktorii nevyšly. Naposled Západočeši před dvěma lety vypadli s bukurešťským FCSB a v kvalifikaci LM nevyhráli už sedmkrát za sebou.

Základní sestavy: Plzeň: Hruška - Havel, Pernica, Brabec, Hloušek - Kalvach, Hrošovský - Kayamba, Čermák, Kopic - Krmenčík. Olympiakos: Sá - Elabdellaoui, Semedo, Papadopulos, Tsimikas - Bouchalakis, Guilherme - Podence, Valbuena, Masuras - Guerrero.

Pokud by Plzeň čtyřiačtyřicetinásobného řeckého mistra vyřadila, zajistí si vedle postupu do třetího předkola, kde by ji čekal istanbulský Basaksehir, také základní skupinu Evropské ligy. V opačném případě bude Viktoria muset do třetího předkola EL.