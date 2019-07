Jen trefená tyč. Plzeň vykročila za Ligou mistrů bezgólovou remízou

S dvojsečnou bezgólovou remízou se musela spokojit Viktoria Plzeň při vstupu do kvalifikace o Ligu mistrů. V úvodním duelu druhého předkola hrála doma bez branek s řeckým vicemistrem Olympiakosem Pireus, i když měla k výhře blíž. Hlavně šance Čermáka a hlavička Kopice do tyče si o zúročení říkaly... O postupujícím do dalšího předkola, kde čeká turecký Basaksehir Istanbul, tak rozhodne odveta příští úterý na horké půdě soupeře.