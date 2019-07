Spálené šance mrzely, remíza s Řeky také. Ale je to otevřené, věří Vrba a hráči s ním

Svorně litovali, že nedokázali dát řeckému Olympiakosu alespoň jeden gól. Zvlášť, když na to plzeňští fotbalisté při vstupu do kvalifikace o Ligu mistrů šance měli. „Hlavně v první půli jsme si vytvořili dvě tři, proto mrzí, že jsme z nich neskórovali,“ povzdechl si po úvodním duelu druhého kvalifikačního předkola kouč Viktorie Pavel Vrba. „Ale také jsme neinkasovali, což je v pohárové matematice rovněž důležité,“ připomínal jeho asistent Marek Bakoš, i když i on si uvědomoval, jak je bezbranková remíza ošidná.