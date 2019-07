Začátek v půl desáté večer je na nás pozdě, naříká stoper Plzně Hejda. Ale musíme to kousnout

Co vám ohledně kvality soupeře ukázal první zápas?

V Plzni byli dobře připravení směrem do defenzivy. Dopředu nebyli až tak nebezpeční, i když ukázali, jak dobře si rozumí s míčem. Doma budou hrát určitě jinak a to hlavně směrem dopředu. Budou se tlačit do útoku. Na to si musíme dát pozor a být kompaktní vzadu, jako se nám to dařilo doma.

Připravovali jste se speciálně na některého ze soupeřových hráčů?

Konkrétně ne, ani nebyl čas. Chystali jsme se na ně jako na tým, protože nebezpeční mohou být všichni, při standardkách i urostlí stopeři. Mají hodně kvalitní tým.

Čeká vás vedro, bouřlivé prostředí a po postupu hladový soupeř. Počítáte s tím, že se soupeř požene do útoku?

Myslím, že na nás vletí od první minuty, na to jsme připravení, protože začátek zápasu bude velice důležitý. Musíme ho přežít. Nesmíme brzy inkasovat, naopak zkusíme využít nějaký brejk. Z tohoto pohledu je nula vzadu z domácího zápasu velmi cenná.

Ale měli jste na to, abyste vyhráli...

Zahozené šance mrzí, ale pořád je to otevřené. Bezbranková remíza není až tak špatná, naopak je lepší, než kdybychom dostali nějaký gól a hráli třeba 1:1 nebo 2:2.

Atmosféra na řeckých stadiónech je tradičně až pekelná. Neděsí vás to?

Vůbec ne! Připravit se na ni nedá, ale každý fotbalista hraje raději v bouřlivém prostředí, byť i nepřátelském. Dokáže vás vyburcovat, motivovat.

Hraje se až v půl desáté večer tamního času. Máte raději dřívější začátky?

Mám raději, když se hraje večer, kolem sedmé, osmé. Tohle je až moc pozdě z našeho pohledu. Je to ale fakt. Zdřímneme si na hotelu a půjdeme na ně. Snad už nebude tak velké vedro, to také nemám rád, ale je jasné, že se musíme kousnout a zápas zvládnout.

Milan Havel z Viktorie Plzeň i další Západočeši mohli litovat zahozených šanci během první půle utkání 2. předkola Ligy mistrů s Olympiakosem Pireus.

Vlastimil Vacek, Právo

Obrana Viktorie hraje pokaždé v jiném složení především vinou absencí. Nemůže to být v Pireu problém?

Neměl by to být problém, jsme sehraní, zkoušeli jsme různé složení už v přípravě a funguje to.

Mezi marody jste byl i vy. Už jste stoprocentně v pořádku?

Už ano a cítím se dobře.

Nemůže být na škodu, že se obrana takhle točí?

To si nemyslím, je jen dobře, že v mužstvu je velká konkurence. Trenér točí sestavu podle situace, ale velmi uváženě. Teď to vyšlo na Milana Havla, který zůstal doma. Příště to mohu být já.